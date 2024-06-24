美军最高官员：以军攻击黎或致伊朗及盟友卷入冲突

（埃斯帕戈斯／贝鲁特／巴黎综合电）美国参谋长联席会议主席布朗说，以色列对黎巴嫩发动攻势，可能提高发生更广泛冲突的风险，尤其是真主党的生存受到威胁，可能促使伊朗和与伊朗结盟的武装组织也加入冲突。

布朗星期天（6月23日）前往博茨瓦纳参加地区防务会谈途中告诉记者：“从整体实力、火箭炮数量等方面来看，真主党比哈马斯更有（战斗）能力。我认为伊朗会更倾向于向真主党提供更大的支持。”

布朗说，这些因素可能导致以黎冲突扩大为区域战争，以色列不仅要担心南部与哈马斯的战事，也应关注北部局势。

他也指出，美国保护以色列免遭真主党袭击的能力，可能比今年4月帮助拦截伊朗的导弹和无人机袭击更为有限。“黎巴嫩和以色列距离很近，我们更难像4月那样为以色列提供支持。”

同一天，以色列总理内坦亚胡说，加沙激战阶段即将结束。这将使以色列能够在与黎巴嫩接壤的边境部署更多兵力。以色列国防部长加兰特也已前往华盛顿，讨论下一阶段的加沙战争以及与黎巴嫩边境不断升级的敌对行动。

上周，真主党领导人纳斯鲁拉说，如果以黎爆发全面战争，以色列没有地方会是安全的。他也首次对欧盟成员国塞浦路斯发出袭击威胁，加深外界对加沙冲突进一步扩大的担忧。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期一（24日）指出，以哈冲突影响黎巴嫩南部，而且蔓延的风险日益加大，中东战事正濒临扩大边缘。

希腊外交部长佩特里提斯也说：“对欧盟的一个主权国家发出威胁是绝对不可接受的。我们与塞浦路斯站在一起，共同应对来自恐怖组织的各种全球性威胁。”

德国外长贝尔伯克说，以色列与真主党之间的局势非常令人担忧，她将很快访问黎巴嫩。“局势进一步升级将给地区人民带来灾难。”

英媒：真主党在贝鲁特机场储存导弹和火箭炮

另外，英国《每日电讯报》报道称，真主党在黎巴嫩贝鲁特机场储存导弹和火箭炮，近期还有“超大箱子”运抵机场。

黎巴嫩交通部长哈米埃星期天否认有关说法，并指这是错误的言论和谎言。

黎巴嫩航空运输工会也发声明谴责这篇报道，称这将危及贝鲁特机场、机场员工和平民的安全。

多年来，以色列一直指责真主党在黎巴嫩各地，包括在贝鲁特机场附近存放精密火箭和导弹。真主党对此全盘否认。

去年10月7日爆发以哈冲突后，真主党与以色列也持续交火。真主党曾扬言除非加沙停火，否则将继续与以色列交火。

本月初，以色列空袭导致一名真主党高级指挥官丧命后，真主党对以色列发动最大规模的火箭弹攻击，导致紧张局势不断升级。

据法新社统计，真主党与以色列交火八个多月来，在黎巴嫩造成480人死亡，大部分是战斗人员，93名为平民。

以色列则称，至少有15名士兵和11名平民丧生。