选情低迷 马克龙承诺改变执政方式

（巴黎综合电）法国总统马克龙誓言，无论谁赢得本月底的大选，他都会改变执政风格，完成他的总统任期至2027年。

马克龙星期天（6月23日）在法国媒体发表的公开信中指出，政府的目标不能只是持续现状，他听到选民要求改变的心声，也知道一些选民对他提前选举感到不满。

由于本月初在欧洲议会选举中失利，马克龙宣布解散国会，提前举行选举。首轮投票定于6月30日，第二轮投票将于7月7日进行。

马克龙说，他选择在这个时候举行选举，是由于反对党计划在今年晚些时候对他领导的政府提出不信任动议，而如果政府被赶下台，那将使国家陷入危机，因为到时须要通过常年财政预算。

马克龙说，这次选举并非总统选举，也不是针对总统的信任投票，他希望选民通过选票表达他们反对极端分子的勇气。

国民联盟领导人呼吁马克龙辞职

民调显示，马克龙领导的中间派竞选联盟将在选举中遭受重挫。极右翼国民联盟领导人勒庞呼吁马克龙辞职，以避免在接下来的三年任期中沦为跛脚鸭总统，但马克龙坚称会完成任期至2027年。

星期天发布的更多民调显示，国民联盟继续领先。根据《星期日论坛报》刊登的民调机构ELabe调查结果，国民联盟支持率高达36%，遥遥领先极左翼的新人民阵线（27%）和马克龙的中间派竞选联盟（20%）。益普索（Ipsos）的民调则显示，马克龙的支持率跌了四个百分点至28%。

ELabe民调也预测，国民联盟会赢得250至280个国会议席，无法达到占有绝对优势所需的289席。

极右翼国民联盟选情看涨之际，大约200个女权团体和工会星期天在巴黎等几十个城市举行示威游行活动，对国民联盟表示抗议。示威者指出，让极右政党当选将导致妇女权益受到侵害。

今年3月，法国成为世界上首个把堕胎权写入宪法的国家，当时国民联盟的一些议员对此提出反对，这个政党对女权的态度随之受到关注。