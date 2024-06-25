纽约连续两年成全球交通最拥堵城市

（纽约彭博电）美国一份最新报告显示，纽约市连续第二年成为全球交通最拥堵的城市，因交通拥堵浪费的时间，去年估计给纽约造成约91亿美元（约123亿新元）的损失。

据美国交通信息服务公司INRIX星期二（6月25日）公布的2023年《全球交通计分卡》（Global Traffic Scorecard），纽约市的驾车者在高峰通勤时间因交通堵塞损失的时间达101个小时，是全球近1000个城市最多。排名取决于交通拥堵相对于人口的影响。

排名第二的是墨西哥城，驾车者损失的时间达96个小时，接着依序是伦敦的99个小时、巴黎的97个小时，以及芝加哥的96小时。新加坡则排名第369，损失时间为19小时。

这是纽约连续两年位居排行榜首。本月初，纽州州长霍楚尔（Kathy Hochul）无限期暂停一项旨在减少交通流量，并筹措资金升级城市老化交通网络的收费计划，导致当地的交通情况愈发堵塞，尤其是在交通流量庞大的曼哈顿市区。

美国纽约曼哈顿时代广场路况（路透社档案照片）

报告显示，去年前往曼哈顿市中心的车辆趟次增加13%。在今年第一季度的早高峰时段，曼哈顿市区的车行时速为11英里，较去年同期再慢11%。

INRIX交通分析师皮舒发声明称：“交通堵塞既是祸根，也是经济健康状况的晴雨表；它象征着繁忙的经济活动，但同时阻碍了它。”他说，城市堵塞问题激增表明经济已从冠病疫情的冲击下复苏，同时令驾车者蒙受数十亿美元的损失。

INRIX估计，交通堵塞令全美去年面临逾704亿美元的损失，比2022年增加15%，平均每个驾车者因为塞车损失42个小时。

塞车问题恶化与疫情推动混合工作模式，人们更灵活安排工作时间，并改变传统高峰出行时间有关。报告指出，在中午时段，平均每小时的车辆趟次，较疫情前增加23%，而凌晨和下午的的车辆趟次则分别下降12%和9%。

皮舒说：“尽管塞车情况正在恢复到疫情前的水平，但疫情的持续影响，使混合工作和远程工作模式持续……创造新的出行高峰时段。”