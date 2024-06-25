港口堵塞运费高涨 全球供应链再面临压力

（华盛顿讯）在冠病疫情期间一度陷入中断的全球供应链，可能再次因港口堵塞和运费高涨而面临压力。

也门胡塞武装持续对进入红海以通过苏伊士运河的商船发动攻击，巴拿马运河则因中美洲干旱水量不足，必须限制船只通行数量。此外，美国东岸和德国港口及加拿大铁路运输工人不是要求加薪就是恫言罢工，也令商品运输面临重大挑战。

《纽约时报》报道，运输业持续面对动荡促使业者调高运费，并可能再次陷入冠病疫情期间的供应链阻塞情况。

Rhenus Logistics美洲海运主管卢米斯说：“我把目前的市场情况称为‘小冠病时期’，因为在很多方面，我们又回到了冠病疫情期间的状态，一切又发生了。”

挪威海空运费率分析平台Xeneta整理的数据显示，自去年10月起，从中国运往欧洲的40英尺标准货柜，运费已从1200美元（约1620新元）涨到7000美元。虽然这比2021年底供应链中断情况最严重时期的1万5000美元高峰来得低，但却是冠病疫情暴发前几年价格的五倍。

太平洋航线的运费同样水涨船高。去年12月，从上海到洛杉矶的40英尺标准货柜运费已从2000美元上涨至6700美元，运到纽约则须8000美元。

Xeneta首席分析员桑德说：“我们还没看到峰值。”

进口商加快为假日季节囤积货物

一些进口商对海上运输面对日益严重的威胁感到震惊，因此正加快为假日季节囤积货物。

芝加哥一家礼品供应商MSRF的赖希说，由于预见航运可能出现延误，他要求中国供应商加快食物产品包装。

他和两家海运业者签有合约，以每个货柜5000美元以下的价格，每周运送四个货柜到芝加哥。不过，船运业者如今要求每个货柜增加2400美元，而有钱还不一定有船，赖希担心他最终可能得转到运价浮动市场花8000美元来找船。

卢米斯说：“航运公司在冠病疫情期间获得了非常宝贵的教训……他们会操纵运力，并抬高运费。”

目前令人担忧的是，没人知道供应链这次受到的影响会持续多久，或者会如何发展。

桑德说：“这是个非常复杂的情况，而且似乎没有最终结果……目前还没有明确的解决方案。”