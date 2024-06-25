美国驻华大使指中国阻挠美国在华外交活动

（北京综合电）美国驻中国大使伯恩斯接受《华尔街日报》访问时，罕见指责中国破坏两国修复关系的外交努力。

伯恩斯（68岁）在访谈中使用异常强硬的语言，批评北京削弱美国地位并阻挠美国在华的外交活动。他指责中国审问和恐吓参加美国使馆在中国举办的活动的公民，加大对大使馆社交媒体帖文的限制，并在国内煽动反美情绪。

伯恩斯在北京的使馆办公室接受采访时说：“他们（北京）说赞成重新把两国人民联系起来，但他们正在采取的措施，却让这一切变得不可能。”

他表示，美国驻华大使馆从去年11月以来举办了61场公开活动，这些活动包括精神健康讲座、妇女创业座谈会及文化表演等。但是中国政府向中国公民施压，阻止他们参加或试图恐吓参加者，一些参加者还被中方官员审问。同时，北京也加大了中国学生到美国大学深造的难度。

伯恩斯是一名资深外交官，在2022年4月出任美国驻华大使。他的言论凸显两国去年略微缓和关系背后，美国官员越来越怀疑北京改善关系的诚意。

伯恩斯也指北京在国内煽动反美情绪，并特别提到四名在中国任教的美国大学教师日前在中国东北吉林市遇袭的事件，对此表示关注。

中国外交部和国务院新闻办公室仍未对伯恩斯的谈话做出回应。

中国国家主席习近平和美国总统拜登去年11月在旧金山举行首脑峰会后，中美关系似乎趋于稳定。在加州访问期间，习近平表示希望未来五年能有约5万名美国交换生来到中国。那次峰会之后，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦等多位美国高官访华受到中国领导人的欢迎。不过尽管如此，两国紧张关系仍在持续。

中方投诉近年来，华盛顿限制中国外交官员在美国境内的活动，比如在出游时必须预先寻求批准。北京也说，中国公民在美国时常遭受种族歧视，持有美国发放签证的中国学生在抵境时被严厉询问，有些甚至被禁入境。

伯恩斯驳斥了中方的投诉，指超过99％学生签证持有者在抵达美国时，都能顺利通关。

伯恩斯说，美国在2023年发出10万5000张新的学生签证给中国公民，这是冠病疫情暴发前以来发放签证最多的一年，而今年美国审批签证的速度还会更快。