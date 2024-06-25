维基揭秘网站创始人阿桑奇同意认罪

（华盛顿／悉尼综合电）维基解密网站创始人阿桑奇和美国司法部达成协议，同意承认一项共谋获取并公开美国国防机密文件的刑事罪名。认罪后，阿桑奇无需前往美国服刑。

根据双方达成的认罪协议，美国司法部将寻求判处阿桑奇62个月监禁，这与阿桑奇在伦敦已完成的刑期相等。美国司法部将承认阿桑奇已完成服刑，放弃此前对他的引渡要求，准许他返回原籍国澳大利亚。

按照规定程序，阿桑奇须在一家美国联邦法院出庭并进行重罪答辩，他与司法部达成的认罪协议须得到法官批准。由于阿桑奇拒不踏足美国本土，司法部批准他在位于美属北马里亚纳群岛首府塞班岛的联邦法院出庭，出庭日期定在26日（新加坡时间周三晚上7时）。完成该程序后，阿桑奇将乘机返回澳洲。

澳洲政府发言人说，澳洲总理阿尔巴尼斯的立场明确，阿桑奇的案件已经拖得太久，继续监禁他并没有任何好处。阿尔巴尼斯希望阿桑奇能尽快回国。阿桑奇的父母对儿子经历的苦难终于结束表示欢迎，并向协助阿桑奇的人士表示感谢。

阿桑奇现年52岁，2006年创办维基揭秘网站。2010年，维基揭秘曝光大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发美军战争罪行。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出17项间谍罪名和一项不当使用电脑罪名的指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。之后，美国提出引渡要求。