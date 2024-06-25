马克龙：极端政党胜选或引发法国内战

（巴黎综合电）法国总统马克龙警告，若极右或极左派在来临大选中胜出，他们的政策可能会使法国陷入内战。

马克龙星期一（6月24日）在播客访问中称，极右翼政党国民联盟应对犯罪和安全问题的政策把人们按宗教和出身分类，这会制造分裂并引发内战。他也批评极左翼政党不屈法国的政策是“某种形式的社群主义”，而这也会把国家带向内战。

国民联盟主席巴尔代拉随即反击称，马克龙身为总统，不应该说这样的话。不屈法国创始人梅朗雄也以法国海外领地新喀里多尼亚最近发生的骚乱为例，反指马克龙的政策引发动乱。

法国极右派早前在欧洲议会选举中取得佳绩，使马克龙决定冒险提前大选。但最新民调显示，目前国民联盟的支持率最高，之后是以不屈法国为首的左翼联盟“新人民阵线”，马克龙领导的中间派仅排名第三。

马克龙在博客中再度为举行闪电大选的决定辩护称：“我知道很多人对我感到愤怒，但我还是这么做了，因为在一个民主国家里，没有比信任人民更重要和公平的事了。”

巴尔代拉星期一称，国民联盟已做好执政准备。他批评马克龙执政七年来削弱了法国，并承诺将为所有法国人民重建安全、收紧移民政策与应对生活成本高涨等问题。

在外交政策方面，巴尔代拉表明反对向乌克兰部署远程导弹和法国部队，但承诺会继续为乌克兰提供后勤和物质支持。马克龙星期一会见来访的北约秘书长斯托尔滕贝格时则说：“我们将继续动员起来，满足乌克兰的迫切需求。”