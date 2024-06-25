加拿大计划对华电动车征税

（渥太华／北京综合电）加拿大星期一（6月24日）宣布，计划对中国制造的电动车和电池加征关税，并会启动为期30天的公众咨询期。加拿大追随美国和欧盟遏止从中国进口大量廉价商品的举措，预料将加大西方国家与中国的贸易摩擦。

加拿大副总理兼财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）在安大略省首府多伦多的记者会上说，加拿大汽车业面临中国刻意并由国家主导产能过剩政策的不公平竞争，这削弱了加拿大电动车业在国内与全球市场的竞争能力。

她说：“中国生产商有意造成全球供应过剩，这损害世界各地的电动车制造商。”

加拿大将从7月2日开始，同业界和工会进行30天的咨询，讨论可能采取的行动，比如对中国电动车征收进口附加税、使中国电动车没有资格列入联邦的消费者奖励措施，以及面对外国投资限制等举措。

方慧兰誓言将采取行动“创造公平的竞争环境、防止供应过剩，以及防止通过加拿大转运”。加拿大的汽车行业已与美国一体化。

加拿大国内工业团体，包括加拿大全球汽车制造商和加拿大汽车制造商协会，对上述宣布表示欢迎。

中国外交部：反对将经贸问题政治化

中国外交部发言人毛宁在星期二（25日）的例行记者会上回答媒体的询问时重申，中方已经多次阐明立场，中国的电动车产业为世界应对气候变化，实现能源绿色转型作出积极贡献。

毛宁说：“我们始终认为将经贸问题政治化，人为设置贸易壁垒，只会破坏中加或世界的正常经贸合作，损害国际产供链的稳定和全球应对气候变化的努力，不符合任何一方的利益。”

美国总统拜登上月宣布，大幅提高中国电动车关税，从25%增至100％。欧盟在本月宣布，从7月起，对中国进口电动车征收38％的临时关税。欧盟对中国的电动车反补贴调查会持续到11月。

加拿大官方数据显示，加拿大汽车业每年生产150多万辆汽车，对经济的贡献高达180亿加元（约178亿3000万新元）。目前进口到加拿大的中国制造的电动车只有特斯拉。

中国是加拿大第二大贸易伙伴国，仅次于美国。由于特斯拉去年开始将上海制造的电动车运往加拿大，温哥华港的数据显示，从中国进口的汽车数量年比猛增460％。温哥华港是加拿大的最大港口。

加拿大国内要求政府打压中国电动车的压力日增。反对党指责总理特鲁多无法保护加拿大汽车工业，安大略省省长福特上星期更呼吁政府对中国电动车征收至少100％的关税。安省是加拿大主要汽车生产中心。