OpenAI软件下月起禁止中俄等地用户使用

（波士顿彭博电）ChatGPT开发商OpenAI宣布，从下个月起，禁止中国、俄罗斯等地区的用户使用服务，意味着这些地区的公司将无法借用ChatGPT建构自家人工智能产品。

在社交媒体上流传的截图显示，OpenAI向用户发出电邮，通知从7月9日开始，禁止他们使用公司属下的AI工具和软件。

OpenAI发言人星期二（6月25日）也发声明说，公司正采取更多措施，阻止来自“非支持国家和地区”的应用程式介面（Application Programming Interface，简称API）服务。

OpenAI目前支持数十个国家的用户使用。虽然中国不在OpenAI正式支持的国家之列，但许多当地的开发者通过虚拟专用网络（VPN）或其他渠道使用OpenAI平台服务。

根据公司的指导原则，在未列入名单的国家使用OpenAI产品的用户，可能会被阻止或停用。

在中国，阿里巴巴和腾讯支持的智谱AI等企业也发布通知，鼓励开发者改用公司旗下产品。

目前不清楚是什么原因促使OpenAI采取这个行动。

OpenAI首席执行官奥尔特曼上个月称，有人利用公司产品操纵舆论，公司过去几个月已终止至少五起秘密影响行动。

当前，美国政府正在施加越来越大的压力，遏制中国获取先进AI技术。美国财政部已提议制定条例，限制认为对国家安全非常重要的晶片和AI等技术的对外投资。

这些限制措施已经酝酿一年多，是美国总统拜登遏制中国开发威胁美国国家安全敏感技术的战略之一。

与此同时，百度和智谱等中国企业，目前都在努力开发能与ChatGPT和其他美国AI行业相媲美的AI模型。中国政府也公开鼓励当地企业在AI领域进行创新，并认为这项技术对巩固中国的经济和军事地位至关重要。