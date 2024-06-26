维基解密创始人阿桑奇通过认罪协议重获自由

（堪培拉综合电）维基解密网站创办人阿桑奇星期三在太平洋塞班岛的一个美国法庭上认罪，通过认罪协议结束14年的法律纠纷，重获自由。

52岁的阿桑奇（Julian Assange）当天（6月26日）在新加坡时间傍晚5时30分乘私人飞机回到澳大利亚首都堪培拉。澳洲总理阿尔巴尼斯随后表明，他已与阿桑奇通话欢迎他回家，同时他也向美国和英国表示感谢。

阿尔巴尼斯告诉记者，最近对美国的一系列秘密访问帮助达成了释放阿桑奇的认罪协议。“在谈判协议期间，所有各级别的人都访问了美国。”

阿桑奇曾在英国伦敦东南部戒备森严的贝尔马什（Belmarsh）被监禁五年，并在厄瓜多尔驻伦敦大使馆避难七年，期间与美国18项指控作斗争。

这些指控源于维基解密在2010年发布的数十万份关于美国在阿富汗和伊拉克战争的机密军事文件——这是美国史上最大的信息泄露事件之一。维基解密揭露了美国的非人道罪行以及外交机密电报。电报内容涉及大量美国外交人员从各地发回关于驻在国政府和官员的一些情资，以及他们与各国高官要人的私下谈话，对美国声誉造成打击。

阿桑奇在法庭承认一项共谋获取并公开美国国防机密文件的指控。他说，作为新闻记者，他曾鼓励线人获取机密信息并将其报道出来，这属于美国宪法第一修正案规定的言论自由范畴，“（但）我认同这样做违反了间谍法”。

美国地方法院首席法官罗曼娜·曼格罗纳当庭接受了阿桑奇的认罪。

检方在庭上将维基揭秘网站的爆料行为定性为“蓄意公开敏感的军事和国防信息，威胁美国国家安全”。检方指控阿桑奇鼓励拥有获取高密级国家安全信息权限的个人向维基揭秘网站提供这些机密信息。

根据美国司法部与阿桑奇达成的认罪协议，司法部将寻求判处阿桑奇62个月监禁，这与阿桑奇在伦敦已完成的刑期相等。司法部承认阿桑奇已完成服刑，放弃此前对他的引渡要求，准许他返回原籍国澳大利亚。

律师强调阿桑奇行为属新闻工作

阿桑奇的美国律师波拉克（Barry Pollack）在法庭外对记者说：“我们坚信美国不应援引间谍法来提控阿桑奇，他从事的正是新闻记者每天都在做的工作。”

阿桑奇的英国和澳洲律师罗宾逊（Jennifer Robinson）感谢澳洲政府多年来在确保阿桑奇获释方面所做的外交努力。

她在法庭外对记者说：“对于阿桑奇、他的家人、朋友、支持者以及所有信仰言论自由的人来说，他现在可以回到澳大利亚，与家人团聚，这是一个巨大的解脱。”