联合国报告指加沙仍处于饥荒预警状态

（开罗／耶路撒冷／联合国综合电）根据联合国一份粮食安全报告，加沙地带仍处于饥荒预警状态，超过20%的家庭数日未曾进食。

联合国星期二（6月25日）发布粮食安全阶段综合分类（IPC）报告称，加沙约215万人面临“危机”级别或更高水平的严重粮食不安全，占当地总人口的96%，其中有将近50万人处于灾难性粮食不安全状况。

为了购买食物，超过半数受访的加沙家庭不得不变卖衣物，还有三分之一的家庭要靠卖垃圾筹钱，超过20%的家庭几天几夜都未曾进食。

报告说，虽然加沙北部各地的粮食安全状况略有改善，但以色列军队5月初对南部城市拉法发动攻势，以及一系列的敌对行动和流离失所现象，导致最近几周的情况极不稳定，加沙人道援助空间继续缩小，援助组织向民众安全提供支持的能力正在减弱。

联合国饥荒审查委员会说，加沙南部可能很快就会达到一个临界点，迅速陷入饥荒。

报告也强调，只要冲突持续，人道援助准入受到限制，整个加沙地带都将面临饥荒的高风险。

联合国发言人杜雅里克星期二表明，加沙人道工作者面临的风险越来越高，这是不可容忍的。他敦促以色列与援助组织进行更有效的协调，批准联合国使用必要的安全设备。

以军方面当天报告说，协调活动期间，哈马斯武装分子向联合国儿童基金会的援助车队发射一枚导弹。国际援助人员和以军士兵均未受伤。