联合国报告指加沙仍处于饥荒预警状态

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发布 / 2024年6月26日 5:31 PM
美国在加沙海岸建造的临时浮动码头持续向加沙居民运送粮食和其他援助物资。图为一辆装载着救援物资的卡车星期二开往加沙地带。（路透社）
美国在加沙海岸建造的临时浮动码头持续向加沙居民运送粮食和其他援助物资。图为一辆装载着救援物资的卡车星期二开往加沙地带。（路透社）

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（开罗／耶路撒冷／联合国综合电）根据联合国一份粮食安全报告，加沙地带仍处于饥荒预警状态，超过20%的家庭数日未曾进食。

联合国星期二（6月25日）发布粮食安全阶段综合分类（IPC）报告称，加沙约215万人面临“危机”级别或更高水平的严重粮食不安全，占当地总人口的96%，其中有将近50万人处于灾难性粮食不安全状况。

为了购买食物，超过半数受访的加沙家庭不得不变卖衣物，还有三分之一的家庭要靠卖垃圾筹钱，超过20%的家庭几天几夜都未曾进食。

报告说，虽然加沙北部各地的粮食安全状况略有改善，但以色列军队5月初对南部城市拉法发动攻势，以及一系列的敌对行动和流离失所现象，导致最近几周的情况极不稳定，加沙人道援助空间继续缩小，援助组织向民众安全提供支持的能力正在减弱。

联合国饥荒审查委员会说，加沙南部可能很快就会达到一个临界点，迅速陷入饥荒。

报告也强调，只要冲突持续，人道援助准入受到限制，整个加沙地带都将面临饥荒的高风险。

联合国发言人杜雅里克星期二表明，加沙人道工作者面临的风险越来越高，这是不可容忍的。他敦促以色列与援助组织进行更有效的协调，批准联合国使用必要的安全设备。

以军方面当天报告说，协调活动期间，哈马斯武装分子向联合国儿童基金会的援助车队发射一枚导弹。国际援助人员和以军士兵均未受伤。

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