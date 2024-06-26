担心以黎爆发新战争 美国急寻外交解决方案

（华盛顿／耶路撒冷综合电）美国国防部长奥斯汀警告，以色列与黎巴嫩真主党的冲突可能会轻易演变成地区战争，给中东带来可怕后果。他透露，美国正努力促成相关外交协议，以避免局势进一步升级。

奥斯汀星期二（6月25日）在五角大楼会见来访的以色列防长加兰特。他说：“真主党的挑衅可能会把以色列和黎巴嫩人民拖入他们不想要的战争。这样的战争对黎巴嫩将是灾难，对无辜的以色列和黎巴嫩平民来说是毁灭性的。”

奥斯汀强调，外交是防止中东地区紧张局势进一步升级的唯一途径。“因此，我们正紧急寻求一项外交协议，好让以色列北部边境恢复持久平静，以黎边境两侧的平民能够安全地返回家园。”

加兰特则说，以色列正与美国密切合作促成协议，但他同时强调，以军须为所有可能情况做好准备。

此前一天，美国国务卿布林肯与加兰特会谈时也强调，避免以黎边境局势升级很重要。美国国务院发言人米勒星期二说：“我们认为，通过外交手段解决冲突是可能的，这符合所有各方的利益。加兰特部长昨天向国务卿确认，这是以色列想要的结果。”

以色列总理内坦亚胡日前称，以军在加沙与哈马斯的激战阶段已非常接近结束。据《以色列时报》引述匿名美国与以色列官员报道，美以希望这能令真主党停止袭击以色列，避免引发更大规模的冲突。

自去年10月以哈冲突爆发以来，真主党几乎每天都在边境地区与以军交火，并称加沙战争一日不结束，就会继续袭击以色列。然而，以哈停火谈判至今未有突破，这促使美以官员开始讨论缓解以色列与真主党冲突的替代策略。

与此同时，美国对哈马斯采取更强硬的措辞。美国国务院星期二说，哈马斯已正式拒绝最新停火提案，一改之前指以哈双方分歧可以弥合的说法。以色列官员说，这是美国进一步孤立哈马斯，以促使真主党减少边境袭击的举措之一。

这名官员称，相较于哈马斯，真主党与以色列开战将付出更大代价，说服真主党让步可能比说服哈马斯容易。“直到现在，我们的理解是，让黎巴嫩恢复平静的道路必须经过加沙，但事实或许恰恰相反。”

美国官员强调，在试图缓解以色列与真主党紧张关系之际，拜登政府将继续争取让以哈停火，因为“若无停火协议，我们不太可能推进在中东地区的其他议程”。

专家预测加沙战争进入新阶段

军事专家预计，以色列对加沙的下一阶段军事行动强度会降低，但持续时间将更长，以军可能会在过渡期接管加沙的民事治理。

耶路撒冷战略与安全研究所军事专家多斯特里（Omer Dostri）告诉法新社，以色列对加沙战争第三阶段的目标是进一步瓦解哈马斯残余力量、防止哈马斯卷土重来、终结哈马斯在埃及边界的走私活动，以及营救人质。

多斯特里说，即使与哈马斯达成释放人质的协议，以色列也会在可预见的未来维持对加沙的军事控制，但驻军人数会减少，最终交给一个独立政府负责当地民事治理。他预计，这一阶段将持续至少数年。

以色列国家安全研究所（INSS）研究员迈克尔（Kobi Michael）则认为，潜在的新民政管理机构将从南部城市拉法开始，分阶段部署到整个加沙，但以色列将保留在加沙的“行动自由”。

不过，一些分析员警告，若哈马斯拒绝释放所有人质，以色列仍有可能恢复全面战争。