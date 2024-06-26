16诺贝尔经济学奖得主：特朗普当选将加剧通胀

（华盛顿综合电）16名诺贝尔经济学奖得主联名警告，如果共和党总统候选人特朗普在11月赢得大选，他的经济政策将重新引发通货膨胀走高，并对全球经济造成伤害。

这些经济学家周二（6月25日）发布联署公开信表示，拜登的经济政策“远胜”特朗普，特朗普第二次当选总统将打击美国在全球的经济地位，造成国内经济不稳定。

经济学家认为美国人“有理由担心，特朗普不负责任的财政预算将重新点燃通胀”，部分原因是特朗普承诺要对中国进口商品征收更高的关税，而这将转嫁到美国消费者身上，使他们得付出更高的价格购买许多商品。美国整体通胀率虽在过去两年有所放缓，但民调显示众多美国消费者仍对高物价感到不满。

有别于上述经济学家，美国经济历史学家图兹（Adam Tooze）则认为，美国严重的党派分歧在拜登成功连任的情况下，恐怕会给市场注入不确定性，那是因为如果拜登再次击败特朗普，可能会招致共和党人更猛烈的抨击。这位哥伦比亚大学教授周二在中国大连举行的夏季达沃斯论坛上说：“从政治角度来看，更危险的情况是拜登胜选。”

民调：选民在经济、移民等问题上更支持特朗普

另据路透社和益普索的最新民调，在美国人最为关注的经济政策问题上，43%选民认为特朗普是更理想的总统人选，较认同拜登经济政策的则占37%。美国选民这几年饱受通胀之苦，并将通胀主要归咎于拜登的政策。

在移民问题上，主张加强边境管控和打击非法移民的特朗普也较受选民青睐，他的支持率为44%，高于拜登的31%。在应对国外冲突和恐怖主义方面，40%选民较看好特朗普，高于拜登的35%。

不过在应对政治极端主义和民主威胁方面，拜登比特朗普更具优势，两人的支持率分别为39%和33%。

这项为期三天、星期天结束的民调也显示，认可拜登表现的受访者从5月时的36%略增至37%，36%是拜登上任以来的最低满意度。