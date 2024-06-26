朝鲜局势

朝鲜空飘“垃圾气球”又射弹 图抗议韩美日本周联合军演

姜贵瑛

首尔通讯员

发布 /
发布 / 2024年6月26日 9:30 PM
韩国军方说，朝鲜星期三（6月26日）清晨从平壤一带向朝鲜半岛东部海域发射弹道导弹以失败告终。图为靠近朝鲜北方界限海上边界的延坪岛可以看到一条据信是朝鲜弹道导弹产生的蒸气尾迹。（法新社）
韩国军方说，朝鲜星期三（6月26日）清晨从平壤一带向朝鲜半岛东部海域发射弹道导弹以失败告终。图为靠近朝鲜北方界限海上边界的延坪岛可以看到一条据信是朝鲜弹道导弹产生的蒸气尾迹。（法新社）

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继朝鲜连续两天向韩国空飘“垃圾气球”，又发射一枚弹道导弹。分析认为，朝鲜时隔一个月再发射弹道导弹，除了为了改良高超音速导弹的性能，也意在抗议预定于本周举行的韩美日三国联合军演。

韩国联合参谋本部说，朝鲜星期三（6月26日）清晨5时30分从平壤一带向朝鲜半岛东部海域发射弹道导弹，飞行超过250公里。朝鲜很有可能是为了改良固体燃料高超音速导弹的性能而强行试射，但最终以失败告终。

韩军相关人士指出，朝鲜今年宣布成功试射固体燃料高超音速导弹，这次可能是为了进一步测试导弹。

分析认为，朝鲜此次挑衅可能是针对韩美日举行联合军演前，抵达韩国的美国罗斯福号航母。该航母不仅是朝鲜警惕的美军战略资产，而且还将参与军演，因此朝鲜非常敏感。

垃圾气球影响仁川机场航班

此外，朝鲜连续两天向韩国空飘“垃圾气球”，仁川国际机场航班起降因此受到近三个小时的影响。

韩军说，朝鲜24日晚曾对韩国空飘350多个垃圾气球，其中有100多个落在京畿道北部、首尔等韩方一侧。之后，朝鲜25日晚再次对韩国空飘垃圾气球，是今年第六次。

仁川国际机场公社说，26日凌晨1时46分至4时44分，仁川机场国内和国际航班暂停起降或晚点。由于担心飞机引擎吸入异物引发安全事故，故临时限制航班起降。26日上午7时，航班已恢复正常运作。

另外，朝俄19日签署相当于军事同盟的《全面战略伙伴关系条约》，还事实上承认朝方的拥核国地位，引发韩国的恐慌和忧虑，“韩国核武装论”因而再起。

不过分析认为，韩国总统尹锡悦25日在釜山海军作战基地登上罗斯福号航母，此举本身就接近于与核武装保持距离的信息。

尹锡悦25日说：“此次罗斯福航母访韩是我和拜登总统2023年4月通过《华盛顿宣言》的履行措施。这象征美国对包括强力遏制扩张在内的铁桶般的防卫承诺。”

美韩去年在白宫发表的《华盛顿宣言》，旨在强化美方对韩延伸吓阻，重点包括两国新设北约式“核磋商小组”，美方也将定期在韩国周边部署搭载核武的战略核潜舰（SSBN）。

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