朝鲜空飘“垃圾气球”又射弹 图抗议韩美日本周联合军演

继朝鲜连续两天向韩国空飘“垃圾气球”，又发射一枚弹道导弹。分析认为，朝鲜时隔一个月再发射弹道导弹，除了为了改良高超音速导弹的性能，也意在抗议预定于本周举行的韩美日三国联合军演。

韩国联合参谋本部说，朝鲜星期三（6月26日）清晨5时30分从平壤一带向朝鲜半岛东部海域发射弹道导弹，飞行超过250公里。朝鲜很有可能是为了改良固体燃料高超音速导弹的性能而强行试射，但最终以失败告终。

韩军相关人士指出，朝鲜今年宣布成功试射固体燃料高超音速导弹，这次可能是为了进一步测试导弹。

分析认为，朝鲜此次挑衅可能是针对韩美日举行联合军演前，抵达韩国的美国罗斯福号航母。该航母不仅是朝鲜警惕的美军战略资产，而且还将参与军演，因此朝鲜非常敏感。

垃圾气球影响仁川机场航班

此外，朝鲜连续两天向韩国空飘“垃圾气球”，仁川国际机场航班起降因此受到近三个小时的影响。

韩军说，朝鲜24日晚曾对韩国空飘350多个垃圾气球，其中有100多个落在京畿道北部、首尔等韩方一侧。之后，朝鲜25日晚再次对韩国空飘垃圾气球，是今年第六次。

仁川国际机场公社说，26日凌晨1时46分至4时44分，仁川机场国内和国际航班暂停起降或晚点。由于担心飞机引擎吸入异物引发安全事故，故临时限制航班起降。26日上午7时，航班已恢复正常运作。

另外，朝俄19日签署相当于军事同盟的《全面战略伙伴关系条约》，还事实上承认朝方的拥核国地位，引发韩国的恐慌和忧虑，“韩国核武装论”因而再起。

不过分析认为，韩国总统尹锡悦25日在釜山海军作战基地登上罗斯福号航母，此举本身就接近于与核武装保持距离的信息。

尹锡悦25日说：“此次罗斯福航母访韩是我和拜登总统2023年4月通过《华盛顿宣言》的履行措施。这象征美国对包括强力遏制扩张在内的铁桶般的防卫承诺。”

美韩去年在白宫发表的《华盛顿宣言》，旨在强化美方对韩延伸吓阻，重点包括两国新设北约式“核磋商小组”，美方也将定期在韩国周边部署搭载核武的战略核潜舰（SSBN）。