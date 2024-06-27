美媒：北约成立办事处协调乌克兰军援

（纽约／布鲁塞尔综合电）《纽约时报》报道，北约将在下月于华盛顿举行的纪念北约成立75周年峰会上，宣布在德国设立一个办事处，负责协调北约对乌克兰的各类长期援助；这被誉为基辅最终加入北约的一道桥梁。

乌克兰总统泽连斯基以及一些中欧国家正在热切期盼，北约在7月9日至11日召开的峰会上，提出与乌克兰磋商北约成员资格的事宜。

但美国和北约官员透露，北约只会宣布在德国成立新的办事处来管理对乌克兰的军事援助，此举旨在向基辅和莫斯科发出强烈的信号，尤其是后者一直期盼西方会对援助乌克兰感到厌倦。

由于新办事处将以北约的名义设立，因此即使尖锐批评北约和对乌克兰援助的特朗普在11月赢得美国总统选举，办事处也能发挥作用。

报道称，成立办事处的建议是由美国拜登政府和北约官员提出的，以便在峰会上能够为基辅提供一些坚实的承诺。他们都认为，乌克兰加入北约的时机还不成熟。

这不只是因为乌克兰仍处于战争状态，如果现在加入可能使北约卷入战斗。拜登总统和德国总理朔尔茨都认为，乌克兰必须进行重要改革，以减少腐败并改善民主和法治。

他们希望成立办事处及其所代表的承诺能够令泽连斯基满意。在一年前于立陶宛维尔纽斯召开的峰会上，当乌克兰没有获得谈判北约成员资格的时间表时，泽连斯基明确表达了自己的不满。

北约周三（6月26日）宣布任命荷兰首相吕特为新一任北约秘书长。吕特将于今年10月接替现任秘书长斯托尔滕贝格。（法新社）

北约宣布任命荷兰首相吕特为新一任北约秘书长

另一方面，北约周三（26日）宣布任命荷兰首相吕特为新一任北约秘书长。吕特将于今年10月接替现任秘书长斯托尔滕贝格。

分析指出，现年57岁的吕特从2010年起，连续四次当选荷兰首相，先后领导不同的联合政府应对欧债危机、冠病疫情、俄乌冲突及其引发的能源危机等难题。吕特在领导联合政府过程中展示出较高超的沟通技巧以及合纵连横的能力，这对他能出任北约秘书长至关重要。

在外交政策上，吕特强调国家财政责任和集体安全，同时强烈支持欧洲一体化，这为吕特在欧盟政治环境中积累了声誉和影响力，并在美国政界拥有广泛人脉。

其次，吕特一直支持对乌克兰军事援助，这与北约战略重点一致。根据荷兰国防部6月发布的数据，2022年以来，荷兰已向乌克兰提供超过30亿欧元军事援助。吕特曾多次表示，乌克兰“可以依靠我们的支持，无论现在还是将来”。