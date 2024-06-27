称能把黎巴嫩打回石器时代 以色列：不寻求与真主党开战

（华盛顿／加沙综合电）以色列国防部长加兰特表明，以色列并不想要与黎巴嫩发生战争，但若无法通过外交努力解决以黎边境冲突，以军有能力摧毁黎巴嫩。

加兰特星期三（6月26日）结束美国访问行程，他当天在华盛顿告诉媒体：“我们不想要陷入战争，因为这对以色列不利。我们有能力让黎巴嫩重返石器时代，但不希望这么做。”

他强调，以色列希望通过外交手段解决冲突，但同时为应对所有可能情况做准备。“真主党非常明白，如果发动战争，我们能够给黎巴嫩带来巨大破坏。”

联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思星期三警告，若以哈战争蔓延到黎巴嫩，这将把叙利亚等也拖入其中，并可能带来世界末日。

德国外交部星期三说，由于以黎边境紧张局势随时可能进一步升级，德国公民应尽快离开黎巴嫩。此前一天，加拿大政府也呼吁在黎公民趁还能走的时候离开。

美国推动加沙战后治理计划

加兰特说，他也同美国高级官员讨论了加沙战后治理，但指这将是漫长且复杂的过程。

据《以色列时报》引述知情的美国与阿拉伯国家官员报道，美国国务卿布林肯两周前访问卡塔尔、埃及和约旦时告诉当地官员，埃及和阿联酋准备加入战后在加沙建立的安全部队。但两国都提出先决条件，包括要求把这项倡议与未来建立巴勒斯坦国联系起来。

据悉，埃及还要求以色列从加沙全面撤军，但内坦亚胡誓言要维持对加沙的军事控制，并反对建立巴勒斯坦国。阿联酋则要求美国参与加沙战后安全部队，但布林肯说，美国不会派兵加入，而只会协助成立与训练这支部队，并最终由一个全巴勒斯坦人组成的治理机构取而代之。

消息人士说，美国希望统治约旦河西岸的巴勒斯坦权力机构最终能接管加沙，这将是实现两国方案的重要一步。华盛顿也希望，由沙特阿拉伯来主导加沙重建。

加沙人道援助物资分发受阻

美国国际开发署官员星期三说，由于当地暴力加剧、掠夺事件激增，至今从塞浦路斯海上走廊运往加沙的7000公吨人道援助物资只有1000公吨分发出去。

塞浦路斯外长孔波斯则说，尽管面对挑战，仍努力继续向加沙提供人道援助。

上个月到加沙参与救援任务的一支美国医疗小组回国后透露，他们看到大量加沙病患因缺乏防护装备和肥皂所导致的感染而死亡；医疗工作者被迫做出痛苦决定，如因绷带短缺而放弃救治一名大面积烧伤、存活希望低的七岁男童。

小组成员哈马维医生告诉法新社：“无论停火与否，加沙都必须得到人道援助，且数量须足以满足需求……若不打开边界让援助进入，那么（捐助再多物资）也没用。”

另据路透社引述以色列和西方官员报道，面对美国等西方盟友施压，以色列准备为加沙南部城市汗尤尼斯的一座海水淡化厂增加电力供应，以缓解当地人道危机。

据悉，以色列打算直接向淡化厂供电，为近100万人提供用水。淡化厂原本每天生产约2万立方米的水，但以色列在战争爆发后切断电供，使产量降至仅1500立方米。据报道，这项计划已获内坦亚胡和加兰特批准，但还须其他政府部长点头。