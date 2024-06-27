研究：服用多种维生素无助延长寿命

（伦敦讯）研究发现，每天服用多种维生素并不能帮助人们延长寿命，反而可能提高早逝风险。

美国马里兰州国家癌症研究所的研究人员分析了近40万名没有重大长期疾病的成年人的健康记录，以了解每日服用多种维生素（multivitamins）是否可降低他们在未来20年的死亡风险。

他们发现，每日食用多种维生素的人非但没有长寿，反而比不服用多种维生素的人，死亡风险略微提高了4%。这促使研究人员表明，不支持服用多种维生素来延长寿命。

研究人员认为，更高的死亡风险反映了多种维生素可能造成的危害，或者反映了人们在患严重疾病时开始每日服用多种维生素的趋势。

研究报告作者之一、乔治华盛顿大学医学教授巴纳德说，维生素在特定情况下很有用，如维生素C可使水手免受坏血病的侵害，但它不会降低过早死亡的风险。

巴纳德说：“我们需要吃健康食品，而不是服用多种维生素。食品提供广泛的微量营养素、常量营养素和纤维，同时限制饱和脂肪和胆固醇。”

英国《卫报》报道，近一半的英国成年人每周一次或更多次服用多种维生素或膳食补品（dietary supplements），这个市场在英国每年价值超过5亿英镑（约8亿5700万新元）。据估计，全球补充剂市场每年价值数百亿美元。在美国，三分之一的成年人服用多种维生素来预防疾病。