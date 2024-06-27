旅游业成日本经济支柱 规模仅次于汽车出口

（东京讯）日本经济新闻报道，旅游业已成为日本经济支柱，过去10年访日游客消费增长了四倍，与日本主要出口品类相比，规模仅次于汽车出口额。

日本政府数据显示，2024年1月至3月，访日游客名义消费换算成年度数据为7万2000亿日元（约610亿新元）。这虽然还不到2023年日本汽车出口额（约17万3000亿日元）的一半，但远超出口额第二的半导体等电子零部件，以及第三名的钢铁。

访日游客消费的增长率，也领先于日本主要出口商品。2024年第一季度，访日游客消费比2019年同期增长逾60%；2023年，日本汽车和钢铁出口额则较2019年增长45%左右，电子零部件增长不到40%。

瑞穗研究技术分析员酒井才介说：“2010年代，日本企业纷纷把国内生产基地迁移至海外，在半导体等领域的国际竞争力也有所下降，因此尽管日元贬值，产品出口也很难增长。”

与此同时，随着旅游业在冠病疫情后复苏，今年3月访日游客首次突破300万人次，至今已连续三个月达到这一水平。

访日游客消费额的增长，也较其他主要经济体强劲。2023年10月至12月，日本入境游客消费增加38.8%，西班牙增加30.7%、意大利增加16.5%；美国和新加坡则分别减少4.3%与1.6%。

日元汇率下跌是访日游客消费增多的主要因素。2023年，美元兑日元汇率上升近三成，1美元可兑140.58日元。

外国游客的消费习惯也在发生变化，过去受欢迎的廉价游轮旅行和免税店爆买行为已经消退。对比2019年和2023年的数据可以发现，外国游客减少了购物，花在住宿、餐饮、交通、游览团等休闲活动和服务上的费用则有所增加。