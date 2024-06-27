意大利警方捣毁中国人口贩卖团伙

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更新 / 2024年6月27日 10:15 PM
发布 /
发布 / 2024年6月27日 9:47 PM
在意大利那不勒斯港口商业区，负责金融犯罪和走私的意大利财政卫队的一名警官正在检查运输集装箱的卡车。（法新社档案照片）
在意大利那不勒斯港口商业区，负责金融犯罪和走私的意大利财政卫队的一名警官正在检查运输集装箱的卡车。（法新社档案照片）

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（罗马法新电）意大利警方捣毁一个中国人口贩卖团伙。根据调查，该团伙使用豪华汽车把中国移民偷运到意大利，再没收他们的护照，并将他们如奴隶般对待剥削他们，直到他们还清这趟旅途所欠下的债务。

意大利警方星期三（6月26日）在一份声明中说，该团伙让移民假扮为衣着讲究的亚洲公民，他们带着很少行李，乘坐名贵汽车，司机都是在意大利生活多年、会说意大利语的中国人。

意大利当局是在今年1月，一名中国人在意大利与斯洛文尼亚边境的例行检查中被拦下，并被发现载了四名没有证件的中国人后，才发现可能涉及人口贩卖活动。

经过调查，警方发现有大量中国人以小批形式飞往免签入境的塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚等国家，之后他们会乘车前往意大利边境。而后，偷渡客会被送到威尼斯附近某个“安置屋”一到两天，再转运到意大利、法国或西班牙的城市。

根据声明，中国偷渡客抵达“安置屋”后，护照会被没收，让意大利当局难以追查他们的真实身份，部分偷渡客因此成为犯罪组织的奴隶，被迫在恶劣条件下工作，偿还偷渡旅费。

声明说，这些移民一直都不可能有任何自由或半自由的生活，没有医疗援助，除了一张床和一个无限期工作的地方之外，什么都没有，并形容这是一种奴役。

警方在行动中逮捕了九名据称是人口贩卖团伙的成员，并查出77名无证移民，其中许多是女性，还有一些年龄在15至18岁之间的未成年人。

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