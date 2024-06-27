意大利警方捣毁中国人口贩卖团伙

（罗马法新电）意大利警方捣毁一个中国人口贩卖团伙。根据调查，该团伙使用豪华汽车把中国移民偷运到意大利，再没收他们的护照，并将他们如奴隶般对待剥削他们，直到他们还清这趟旅途所欠下的债务。

意大利警方星期三（6月26日）在一份声明中说，该团伙让移民假扮为衣着讲究的亚洲公民，他们带着很少行李，乘坐名贵汽车，司机都是在意大利生活多年、会说意大利语的中国人。

意大利当局是在今年1月，一名中国人在意大利与斯洛文尼亚边境的例行检查中被拦下，并被发现载了四名没有证件的中国人后，才发现可能涉及人口贩卖活动。

经过调查，警方发现有大量中国人以小批形式飞往免签入境的塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚等国家，之后他们会乘车前往意大利边境。而后，偷渡客会被送到威尼斯附近某个“安置屋”一到两天，再转运到意大利、法国或西班牙的城市。

根据声明，中国偷渡客抵达“安置屋”后，护照会被没收，让意大利当局难以追查他们的真实身份，部分偷渡客因此成为犯罪组织的奴隶，被迫在恶劣条件下工作，偿还偷渡旅费。

声明说，这些移民一直都不可能有任何自由或半自由的生活，没有医疗援助，除了一张床和一个无限期工作的地方之外，什么都没有，并形容这是一种奴役。

警方在行动中逮捕了九名据称是人口贩卖团伙的成员，并查出77名无证移民，其中许多是女性，还有一些年龄在15至18岁之间的未成年人。