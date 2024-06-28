研究：经常散步可以预防背痛复发

（布鲁克林讯）澳大利亚一项研究显示，经常散步是预防腰痛复发的一种既便宜又简单的方法。

根据发表在医学期刊《柳叶刀》上的报告，这项研究对701名背痛康复的成年人进行长达三年的跟踪调查。他们被随机分成两组：一组接受量身定制的散步计划，同时接受六次理疗治疗；另一组则没有接受任何干预。

步行组一般每周步行约五次，每天至少30分钟。他们也在理疗师的指导下，更好地理解和应对疼痛。

领导这项研究的澳洲麦考瑞大学物理疗学教授汉考克说，许多人疼痛加剧时，往往会特别保护自己的背部，避免运动，但参与研究改变了他们的思维方式，“即便是有些背部疼痛时，他们仍然保持活跃”。

研究显示，每周进行五次半小时散步、接受理疗师指导的患者复发率较低。患者也说他们的生活质量有所提高，请病假时间减少近一半。

全世界大约有8亿人患有下背部疼痛。每10个康复者中就有七人会在一年内复发。

克利夫兰诊所脊柱健康中心的哈立德医生接受《纽约时报》访问时说，虽然下背疼痛的原因很多，但往往是“支撑基础薄弱”，而步行可以加强稳定脊柱的肌肉群。

他指出，运动就像药物，但不是灵丹妙药。如果是慢性或复杂性背痛，医生或理疗师可以依据需求量身定制运动计划。