以军真主党冲突加剧 中东紧张进一步升级

（贝鲁特综合电）黎巴嫩真主党星期四（6月27日）发射数十枚火箭弹，袭击以色列北部的防空和导弹防御基地。中东地区紧张局势进一步升级。

真主党称，此次火箭弹袭击是对以色列空袭的回应。星期四早些时候，以军空袭了黎巴嫩南部的真主党军事设施，打死两名真主党成员。

以色列国防军说，侦测到从黎巴嫩发射的35枚火箭弹，它们多数被防空系统拦截。此次袭击造成多起火灾和停电事故，但没有造成人员伤亡。

自去年10月以哈冲突爆发以来，真主党几乎每天都在边境地区与以军交火，并称加沙战争一日不结束，就会继续袭击以色列。

以色列空军司令巴尔星期四说，空军已做好准备与真主党作战，并称以军有能力也有耐心与斗志。此前一天，以色列防长加兰特也表明，若无法通过外交努力解决以黎边境冲突，以军有能力摧毁黎巴嫩，让黎巴嫩重返石器时代。

以色列的强硬表态加剧双方可能爆发全面战争的担忧。以色列《国土报》星期四报道，美国官员警告以色列，即使在黎巴嫩南部进行有限的地面行动，也可能引发涉及伊朗和伊朗代理人组织的全面冲突。

法国外交部发声明呼吁各方保持最大克制。德国外交部则促请德国公民尽快离开黎巴嫩。加拿大政府也呼吁在黎公民尽早离开。

以军坦克开进加沙东北 当地居民被令撤离

在这同时，以军坦克星期四再次开进加沙东北部的甚贾亚（Shejaia）地区，并发布疏散令要当地居民撤离。

以军此前原本宣布，已清除该地区的哈马斯残余分子，星期四却出动坦克和无人机在该地区发动袭击。

巴勒斯坦民事紧急服务部门说，截至星期四晚上，以军已造成至少七人死亡，在救援队无法进入的废墟底下可能有更多死难者。

一名当地居民告诉路透社，战争似又重新开始，一连串的轰炸摧毁多栋房屋。

路透社发布的视频显示，在以军轰炸下，许多人拉着小孩带着细软逃命，一些男平民还抱着在炮火中受伤流血的孩子。一名男平民申诉，以军进行无差别轰炸，连孩子也不放过。

以军则指责巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的武装分子利用平民作为掩护，并称他们已下令当地居民撤离到甚贾亚南部的人道安全区域，不要妨碍以军清除武装分子的行动。

在以色列，数以千计的反政府示威者星期四聚集在内坦亚胡总理的官邸外，要求他辞职并立即举行大选。他们也要求政府达成协议，让哈马斯挟持的人质获释。

已持续八个多月的加沙战争没有停火迹象，加上以色列和真主党的冲突有可能进一步升级，此类示威活动发生得更频密。