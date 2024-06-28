全球20大首都高温天数倍增

（伦敦综合电）国际环境与发展研究所（IIED）的分析报告显示，过去30年，全球20个人口最多的首都，气温达到35摄氏度的天数激增了52%。

这20大首都的人口超过3亿人，其中印度新德里、孟加拉达卡和菲律宾马尼拉等首都，今年已因热浪而出现相关死亡报告。

研究员分析了机场气象站的地面数据后发现，在2014年到2023年这段期间，全球20大首都有近6500天的气温达到35摄氏度或以上；在1994到2003年这10年间则只有4755天。

根据气象数据，单单在新德里，就记录了74年来最长、最严重的热浪，从今年5月14日到6月21日，连续39天最高气温达到或超过40摄氏度。

IIED研究员兰德斯曼在星期五（6月28日）发表的报告中说：“某些社区及商业区更容易出现极端高温。这与社会不平等以及我们设计建筑和公共基础设施的方式有关。”

欧洲科学家指出，气候变化加剧了沙特阿拉伯的热浪，在6月16日至18日期间，朝觐路线沿途的气温有时达到47摄氏度，麦加大清真寺的气温甚至超过51.8摄氏度。

科学家认为，如果没有人为造成的气候变化影响，沙特气温估计会降低2.5摄氏度。

据沙特统计，今年到圣城麦加朝圣并因高温而死亡的人数超过1300人。