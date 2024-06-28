IMF下调美国增长预测 批评其赤字、债务和贸易政策

（华盛顿综合电）国际货币基金组织（IMF）说，美国财政赤字规模过大，债务负担不断加重，并警告美国日益激进的贸易政策可能会带来危险。

IMF在星期四（6月27日）发布的美国经济年度审查报告摘要中，形容美国这个全球最大经济体“强劲、充满活力、适应性强”，但它同时也对美国提出了不同寻常的严厉批评。IMF还把2024年美国经济增长预测从4月份的2.7%下调至2.6%。

IMF警告，美国不可持续的借贷、不断增加的关税等贸易壁垒，加强使用产业政策来支持国内企业以及它与中国的竞争，正在对美国和全球经济构成下行风险，可能扭曲投资流动并破坏全球贸易体系。因此，IMF主张美国通过谈判解决与贸易伙伴的分歧。

IMF在摘要中说：“财政赤字过大，导致公共债务与国内生产总值（GDP）之比出现了持续上升的轨迹。”到本世纪末，债务与GDP之比可能达140％。它说：“如此高的赤字和债务给美国和全球经济带来越来越大的风险，可能导致更高的财政融资成本，并对到期债务顺利展期造成越来越大的风险。”

在金融稳定方面，IMF在报告中说，自2023年一系列银行倒闭事件暴露出弱点以来，美国一直缺乏具体行动。它建议美国全面实施2008年金融危机后达成的国际协议《巴塞尔协议III》（Basel III）。

对于美国通货膨胀，IMF比美国联邦储备局来得乐观。IMF预计，以个人消费支出价格指数衡量的美国通胀将继续放缓，在2025年回到联储局的2％目标。美联储预测2026年才会达此目标。

IMF总裁格奥尔基耶娃在华盛顿IMF总部举行的记者会上指出，美联储至少应维持利率不变到今年晚些时候，并补充说今年可能会降息一次，明年则可能进一步降低借贷成本。

格奥尔基耶娃说，美国是二十国集团（G20）中唯一经济产出超过疫情前水平的经济体，就业增长强于预期。现在是美国巩固财政状况的“好时机”。她说：“在经济繁荣时期，你可以做更多的事情来应对未来的风险。”

在IMF发布报告前，美国财长耶伦与格奥尔基耶娃会晤，美国财政部在IMF评估后发表的声明中回避了有关赤字和贸易的建议。声明只说，美国“重申了通过年度监督程序，对IMF所有成员经济体进行坦诚和全面评估的重要性，”