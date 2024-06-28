伊朗举行总统选举 一改革派候选人迎战三保守派对手

（德黑兰综合电）伊朗星期五（6月28日）举行第14届总统选举，6100万伊朗选民必须从四名候选人中挑选新总统，唯一的改革派候选人佩泽什基安希望能从另外三名强硬派候选人中脱颖而出。

伊朗第14届总统选举原定2025年举行，但在总统莱希5月19日因直升机失事遇难后提前举行。伊朗境内和海外共设立6万个投票站。投票在上午8时（新加坡时间12时30分）开始，定傍晚6时结束，但投票站通常会开放至午夜。伊朗最高精神领袖哈梅内伊一早就到首都德黑兰一处投票站投票，并呼吁人民踊跃投票。

伊朗内政部6月9日公布了经宪法监护委员会审查的六名候选人名单。69岁的马苏德·佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）面对的保守派候选人包括议会议长卡利巴夫、副总统哈希米、德黑兰市长扎卡尼、前首席核谈判代表贾利利、前内政部长普尔-穆罕默迪、前卫生部长佩泽什基安。后来，哈希米和扎卡尼相继退出竞选。

伊朗总统选举每四年举行一次，初步计票结果预计可在星期六上午出炉，官方结果则会在星期天公布。若无人赢得过半数选票，第二轮投票将于7月5日举行。

另一方面，美国星期四在伊朗总统选举前夕宣布对运输伊朗石油的航运公司实施制裁，以因应伊朗核武发展日益升级带来的风险。美国国务卿布林肯在声明中说，伊朗过去一个月宣布采取措施进一步扩大核计划，但其方式并无可信的和平目的。