疑服用日本红麹保健品死亡病例增76起

（东京综合讯）疑似服用日本红麹保健品后死亡的病例新增76起。日本卫生劳动部指责制药公司上报迟缓令人遗憾，当局决定接手调查工作。

小林制药公司贩卖的“红麹胆固醇帮助”（Beni Koji Choleste Help）保健品今年3月被指引发健康问题，公司后来公布对五起可能与保健品相关的死亡病例进行调查。

小林制药星期五（6月28日）发声明说，这五起病例中，已确认有一人不曾服用红麹。不过，另有76起新的死亡病例还在接受调查，公司也接到了1656人因相关健康问题求医的报告，其中289人住院治疗。

日本卫生劳动部长武见敬三星期五指小林制药直至前不久才上报最新情况“令人极其遗憾”。日本共同社引述武见敬三说：“今后的死亡事例调查将不会交给小林制药，而是由卫生劳动部直接管理。”

卫生劳动部曾于本月13日询问小林制药是否有更多死亡案例，但直到27日才收到报告说有170份来自死者家属的咨询。其中94名死者已被确认不曾服用有关保健品，余下76人的死因则不仅有肾脏相关疾病，也包括癌症、脑梗塞、肺炎、主动脉夹层等。

“红麹胆固醇帮助”声称有助降低胆固醇，但日本当局从小林制药去年生产的红麹中验出毒性极高的软毛青霉酸（puberulic acid），对肾脏有害。