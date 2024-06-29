澳外交官：AUKUS未邀日本加入 只是寻求合作

（华盛顿路透电）澳大利亚驻华盛顿大使馆副馆长迈勒说，澳英美三边安全伙伴关系要添加新成员将是复杂的，他不认为美国会考虑扩大联盟阵容。

成立于2021年的澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）旨在加强澳大利亚、英国和美国之间的军事合作，被认为是为抗衡中国日益增长的影响力。协议由两个支柱组成，第一支柱旨在为澳洲提供核潜艇技术，第二支柱则是合作增强高科技军事能力，而澳英美三国正考虑让其他国家一起研发高科技技术。

迈勒（Paul Myler）星期五（6月28日）在美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）的活动上指出，40年来努力改革美国出口管制限制后，AUKUS已接近创造一个更容易合作与共同研发项目的环境，这是一项“几乎不可思议的”成就。“要在这一进程中增加更多合作伙伴是复杂的。”

迈勒透露，澳英美三国已承诺与日本讨论合作的可能性，日本也展现了在适当时机部署防御能力的政治意愿。

他说：“双方基本上达成一致……但我须非常明确地指出：我的简略答案是，日本不是受邀加入AUKUS。AUKUS是在向日本伸出触角，寻找一些我们可合作的领域。”

“我认为美国国会不会考虑扩大AUKUS，但AUKUS合作伙伴肯定可以去接触并和其他国家开展合作。”