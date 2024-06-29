普京：俄罗斯可能恢复中程核导弹生产与部署

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京说，俄罗斯应开始生产新型中程核导弹，然后决定是否部署导弹，让欧洲的北约国家和美国的亚洲盟友落在射程范围内。

普京星期五（6月28日）与国家安全官员举行视频会议时说：“我们曾于2019年宣布不再生产这类导弹，也不会部署，前提是美国不在世界某个地区部署中短程导弹。但众所周知，如今美国不仅违反了《中程导弹条约》，还在欧洲等地进行这类导弹演习。”

美国和苏联于1987年签署《中程导弹条约》，禁止两国开发和拥有射程500公里至5500公里的陆基导弹，但美国前总统特朗普于2019年退出这个条约。

普京周五在电视直播的视频会议上提到，美国最近向丹麦和菲律宾派遣中程导弹进行训练演习，俄罗斯必须对此做出回应。“看来，我们需要开始生产这些攻击系统，然后根据实际情况决定在哪里部署它们，以确保我们的安全。”

普京的讲话迅速引起西方媒体关注。《纽约时报》分析道，普京用词含糊，没有提及部署这些武器的时间表，并指责美国将类似导弹部署到欧洲和亚洲进行训练演习，似乎是在暗示他愿意进行谈判。

法新社则指，普京此番言论是针对美国对俄乌战争的介入。

俄罗斯国防部周五说，观测到美国战略无人机更频密地在克里米亚周围的黑海水域上空飞行。据称这些无人机正在进行侦察任务，以帮助基辅使用西方提供的武器攻击俄罗斯目标。

俄罗斯国防部在声明中指出，此类行动增加了北约与俄罗斯之间发生直接对抗的风险，俄军准备采取行动回应。不过俄罗斯没有具体说明计划采取什么样的行动。

美国总统拜登近日授权乌克兰使用美国的一些武器打击俄罗斯境内的军事目标。普京随后警告，如果美国与欧洲盟友允许乌克兰这么做，他可能会把常规导弹送到能够打击美欧的范围内。