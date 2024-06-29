伊朗警告以色列 全面侵略黎巴嫩将引发毁灭性战争

（联合国综合电）伊朗驻联合国代表团警告，如果以色列对黎巴嫩发动全面军事侵略，将引发毁灭性的战争。

伊朗代表团星期五（6月28日）在社媒X平台指出，伊朗会考虑所有选项，包括让所有抵抗阵线全面参与战争。

以色列防长加兰特此前表明，若无法通过外交努力解决以黎边境冲突，以军有能力摧毁黎巴嫩，让黎巴嫩重返石器时代。

以色列的强硬表态加剧双方可能爆发全面战争的担忧。美国正大力开展外交努力，防止以色列和黎巴嫩真主党爆发全面战争。

以色列《国土报》星期四（27日）报道，美国官员已经警告以色列，即使在黎巴嫩南部进行有限的地面行动，也可能引发涉及伊朗和伊朗代理人组织的全面战争。

《纽约时报》星期五报道，美国官员近日向以色列同行施压，并向真主党领导人传递信息，目的是避免发生更广泛的区域冲突，进而导致伊朗和美国卷入战争。

美国官员如今认为，以色列和真主党都更愿意达成外交解决方案，一些原本支持铲除真主党的以色列官员如防长加兰特也改变立场，认为开辟新战线是不明智的。

美国前助理国务卿申克（David Schenker）说：“美国的首要任务是缓和局势。双方都不想发生战争。”

不过，美国官员和分析人士指出，战争蔓延的风险仍然很高，包括来自伊朗的威胁。

美国布鲁金斯学会副总裁马洛尼（Suzanne Maloney）警告：“近期局势的升级与扩大，有可能将冲突再次推向战争边缘……发生误判的可能性很高。”她认为，美国等世界领导人低估伊朗现任领导层的风险承受能力。

分析指，即便伊朗不与以色列正面冲突，伊朗的代理组织，包括伊拉克的什叶派民兵和也门的胡塞武装分子，也可能加大对以色列和美国利益的攻击。

美国官员和分析人士一致认为，以色列和哈马斯在加沙停战是缓解以色列与真主党冲突的最佳方案。但在美国等多方斡旋下，以哈停火协议至今仍未取得重大进展。

以色列国家安全顾问哈内格比透露，美国总统拜登的高级顾问霍希斯坦对以色列在加沙的军事行动即将过渡到低强度战斗阶段持乐观态度。他认为这将为以色列与真主党休战提供一个外交窗口，并给予真主党不再与以色列对抗的下台阶。

自去年10月以哈冲突爆发以来，真主党几乎每天都在边境地区与以军交火，并称加沙战争一日不结束，就会继续袭击以色列。