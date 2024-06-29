以哈冲突以来 美国运送逾万炸弹给以色列

（华盛顿/加沙综合电）自以哈战争爆发以来，拜登政府已向以色列运送大量弹药。日前，以色列曾批评美国暂停向以方运送武器，但美国官员坚称并未中止运送。

路透社周五（6月28日）报道，两名美国官员透露，以哈战争去年10月爆发后，美国至今已交付至少1万4000枚MK-84型2000磅炸弹、6500枚500磅炸弹、3000枚“地狱火”精确导引空对地导弹、1000枚掩体炸弹（bunker-buster）、2600枚空投小直径炸弹及其他弹药。

虽然美国官员没有透露具体的武器运送时间表，但武器总量显示，尽管国际社会呼吁限制对以色列的武器供应，而且美国政府最近也暂停运送一批威力强大的炸弹，但美国对以色列的军事支持并未明显减少。

专家说，这份武器清单与以色列在加沙地带八个月的密集军事行动所需物资数量相符合。美国战略与国际研究中心武器专家卡拉科指出，在重大冲突中，弹药可能相对消耗较快，但这份清单清楚反映美国对以色列的大力支持。

拜登政府的一名高级官员周三（26日）告诉记者，自去年10月7日以来，华盛顿已向以色列提供总值65亿美元（约88亿新元）的安全援助。

以色列总理内坦亚胡近几周曾指责美国扣住原本要给予以色列的武器，美国官员多次否认，仅承认武器交付存在一些瓶颈。拜登政府近日确实暂停运送一批2000磅炸弹，理由是担心这些炸弹若是用在人口稠密的加沙地带，可能造成严重冲击。一枚2000磅炸弹足以炸穿厚重的混凝土和金属，爆炸波及范围巨大。美国官员坚称向以色列供应的其他所有武器，运送工作照常进行。

美国政府详细透露给予乌克兰的军事援助，但对于向以色列提供的武器和弹药，华府却鲜少透露细节。外界要追踪美国运往以色列的武器也很难，因为部分武器是以军备销售的名义运送，这些军备销售几年前获得美国国会批准，但直到现在才开始交付。

战况方面，以军周五继续对加沙北部发动袭击，歼灭数十名武装分子。以军称情报显示，位于加沙市边上的舒贾亚区（Shujaiya）“存在着恐怖分子和恐怖组织基础设施”，军方夜间对当地展开针对性的地面和空袭行动，击中数十个哈马斯目标。

内坦亚胡上个星期天（23日）曾说，加沙地带持续近九个月的激战阶段即将结束，不过如今加沙北部又战火重燃。

耶路撒冷战略与安全研究所军事专家多斯德里说，他预计以军会减少地面部队，并更多地使用无人机和战斗机进一步瓦解哈马斯，下一阶段战事可能会延长。