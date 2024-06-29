伊拉克清真寺发现伊国组织埋设的炸弹

（摩苏尔法新电）联合国教育、科学与文化组织在伊拉克北部城市摩苏尔（Mosul）的一个伊斯兰古迹内发现极端组织伊斯兰国多年前埋设的炸弹。

联合国教育、科学与文化组织（UNESCO）星期五（6月28日）告诉法新社，工作人员25日在伊拉克努里（Al-Nuri ）清真寺遗址进行作业时，于祈祷大厅南边的一面墙内发现五枚“旨在引发大规模破坏的大型爆炸装置”。

这个古迹和毗邻的倾斜宣礼塔建于12世纪，但建筑在伊拉克从伊国组织手中夺回摩苏尔的战斗中摧毁。伊拉克军方指责占领摩苏尔三年的伊国分子在清真寺内放置炸药，意图将它炸毁。

教科文组织正尝试修复摩苏尔的多个古迹。组织说，新发现的炸弹是埋在清真寺周围重修的墙壁里头，因此伊拉克部队在2020年清理现场时没有发现炸弹。

新发现的其中一枚炸弹已拆除，但另外四枚1.5公斤重的炸弹装置“仍相互连接”，预计将在未来几天内清除。

伊拉克部队联合行动司令部发言人塔赫辛说，该省的排雷人员已请求国防部帮助拆除剩余弹药，因为这些弹药构造复杂。

2014年7月，当时的伊国组织领导人巴格达迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）正是在努里清真寺宣布建立“哈里发国”（caliphate），旗下武装分子占领了伊拉克和邻国叙利亚的大片领土。

2017年，在美国领导的多国部队支持下，伊拉克军队将武装分子赶出摩苏尔。