伊朗总统选举无人过半 改革与保守派候选人下周对决

（德黑兰综合电）伊朗总统选举初步计票结果显示，没有候选人得票过半，唯一的改革派候选人佩泽什基安和保守派候选人贾利利将在下周五（7月5日）的第二轮投票中对决。

伊朗总统选举投票星期五（6月28日）结束，根据已计算的超过2400万张选票，改革派支持的前卫生部长佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）获得1040多万张选票（约42%），暂时处于领先地位；强硬派前首席核谈判代表贾利利（Saeed Jalili）则获得940多万张选票（约38%）。

保守派候选人贾利利是伊朗前首席核谈判代表，他立场强硬，反对与西方和解，在本次选举中得票第二高。（路透社）

伊朗内政部发言人伊斯拉米星期六（29日）宣布：“没有候选人获得绝对多数票，因此，得票最多的第一和第二位候选人的名字将提交给宪法监护委员会。”

伊朗法律规定，候选人必须获得50%以上选票才能当选，否则得票最多的两名候选人将在一周后进入决选。

这次大选的投票率约为40%，低于预期。分析认为，第二轮投票代表选民必须在两个对立阵营之间作出更明确的选择，相信投票率会较高。

半岛电视台指出，伊朗2022年和2023年爆发全国示威后，许多人对选举失去信心。同时，由于治理不善和美国的制裁，伊朗经济仍面临超过40%的通货膨胀率等诸多挑战，导致选民对选举冷漠。

伊朗总统选举每四年举行一次，因总统莱希在5月19日直升机失事中遇难，原定2025年举行的伊朗第14届总统选举提前举行。

伊朗内政部6月9日公布了经宪法监护委员会审查的六名候选人名单。佩泽什基安原本面对的保守派候选人包括贾利利、议会议长卡利巴夫、副总统哈希米、德黑兰市长扎卡尼、前内政部长普尔穆罕默迪。后来，哈希米和扎卡尼相继退出竞选。

此次伊朗总统大选正值中东局势紧张之时，当下以色列与伊朗支持的黎巴嫩真主党之间关系加剧紧张，以哈冲突尚未结束，而伊朗与西方之间的关系也在恶化。

一般预计，伊朗下任总统不会在核计划或对中东民兵组织的支持方面做出任何重大政策转变，因为伊朗的权力最终仍掌握在最高精神领袖哈梅内伊手中。然而，总统负责政府日常行政事务，可以影响伊朗外交和国内政策的基调。

69岁的佩泽什基安是本次伊朗总统选举候选人中唯一的改革派候选人，获有改革阵营的全力支持。相对保守派，他坚持改革阵营的温和政治观点，认为伊朗应该改善和美国等西方国家的关系，并把解除西方对伊朗的制裁视为首要任务。

58岁的贾利利长期在伊朗外交部任职，担任过国家安全委员会委员，2007年起任伊朗首席核谈判代表。他立场强硬，反对与西方和解。如果贾利利获胜，将预示着伊朗的外交和国内政策可能转向对西方更加敌对的立场。