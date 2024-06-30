国际特稿：全球格局改变 美国流失世界主导力 区域大国趁势显锋芒

当今世界的问题众多，挑战也大，美国已经无法单靠一己之力扭转乾坤，须倚赖其他国家的协同合作。这样的时局，给各区域大国在多极化世界里发挥影响力提供了时机。对美国而言，它必须适应新的世界。

《纽约时报》近期一篇分析文章说，过去一年接受纽时采访的百多名美国和印太地区国家现任和前任官员认为，下个世纪应该不会像上个世纪那样由美国主导。美国影响力已因伊拉克和阿富汗战争、中国的崛起，以及美国内部分歧等种种因素而被削弱。

分析指出，世界形势已发生变化，越来越多国家已足够强大到可以左右事态发展。对此，美国正在做出调适，以更谦逊的方式与其他国家合作。

中国南开大学美国研究中心主任黄海涛副教授接受《联合早报》采访时分析道，回顾历史，没有任何一个国家可以主导全球事务，冷战后的情况较为特殊。美国的相对实力达到顶峰是在二战结束后的初期，当时的美国无论从工业生产、黄金储备还是对原子弹的垄断来衡量，都毫无疑问是一个超级大国。但直到冷战后，美国的自由主义战略推动全球化加速发展，美国才成为单一主导力量。