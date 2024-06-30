希腊塞里福斯岛野火失控 多个村落被令撤离

（雅典路透电）在一股强风的助威下，希腊塞里福斯岛上的野火失控肆虐，促使当局命令多个村落撤离。

当地一名消防员周日（6月30日）说，近12名消防员驾驶四辆消防车在爱琴海岛上与大火搏斗。大火最初在低矮植被中爆发，但在强风的作用下迅速蔓延，预计夜间会有更多的消防员参与灭火行动。

由于希腊全国大部分地区炎热多风，截至周六（29日）大约发生了50起野火，当局建议人们不要进入森林地区。

据称，周六在希腊首都郊外，靠近帕尔尼萨山上的一个山区森林的野火有所缓解，但大约160名消防员仍在努力扑灭火焰，且载水飞机无法在夜间出动。

时速超过100公里的阵风阻碍了消防员的灭火工作，并一度威胁到附近的自然保护区。

2007年，一场大火曾摧毁帕尔尼萨山自然保护区的大部分地区。

希腊民防部长基基利亚斯在电视声明中说：“整个夜晚我们都会继续努力灭火。”目前野火未威胁到任何房屋。

气象学家表示，预计风力在周日前不会减弱。

野火在地中海国家很常见，但近年来随着夏季变得更热、更干燥和风更大，这些野火变得更加毁灭性，科学家将其归因于气候变化的影响。

在去年的森林大火之后，希腊制定了一项新政策，其中包括部署更多消防车，加快空中支援和森林清理工作。