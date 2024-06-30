陷种族主义言论丑闻 英国改革党三候选人遭除名

（伦敦综合电）英国大选前爆出不少节外生枝的事件，改革党三名候选人卷入种族主义言论丑闻，已遭党魁法拉奇除名，不再获得党支持参选。

法拉奇（Nigel Farage）领导的右派改革党普遍被视为将在下周四（7月4日）的国会选举中，夺走首相苏纳克领导的保守党的支持。

上述三名候选人分别是爱德华·奥肯富尔、罗伯特·洛马斯和莱斯利·利利。他们被指贬低撒哈拉以南非洲人智商、发表攻击黑人言论，以及将非法移民形容为“人渣”，并希望这些移民的家人被抢劫、殴打或袭击。

法拉奇星期五（6月28日）在英国广播公司（BBC）上说：”我不想和他们三人有任何瓜葛。”

同天，印度裔首相苏纳克谴责一名改革派人士对他发表种族歧视言论。

英国第4频道一次卧底调查拍到改革派竞选者发表种族主义、仇视同性恋和攻击性言论的画面，支持者也称要将回教徒“赶出回教堂”，并将回教堂变成酒吧。

不过法拉奇称，这些言论是“彻头彻尾的圈套”，指涉事者可能被收买，他已向英国选举监督机构投诉。

反种族主义组织“希望而非仇恨”（Hope Not Hate）称，年初以来，改革党已撤回至少166名候选人的支持，大部分曾发表种族主义或攻击性言论。

对此，法拉奇试图指责一家审查公司，没有对候选人进行适当审查。

保守党和预计将赢得大选的主要反对党工党，则指责法拉奇未能解决党内的种族主义问题。

法拉奇6月29日在一场选举集会演讲时，身后的电子屏幕突然出现俄罗斯总统普京微笑并竖起大拇指的横幅。（路透社）

法拉奇星期六（29日）在一场选举集会演讲时，身后的电子屏幕突然出现俄罗斯总统普京微笑并竖起大拇指的横幅，下方写着：“我爱尼格尔（法拉奇）”。

反对法拉奇观点的政治活动团体“驴子领导”（Led by Donkeys）声称对此事件负责，并隐射法拉奇早前引起热烈批评的言论。“法拉奇曾说普京是他‘最钦佩’的世界领导人，并将俄罗斯入侵乌克兰归咎于西方。”

英国《星期日泰晤士报》星期天（30日）宣布支持工党，并称保守党执政14年后，英国需要“彻底重启”。《每日镜报》、《卫报》、《经济学人》也支持工党，而《每日邮报》和《每日电讯报》则支持保守党。

在挑选选举获胜者方面有丰富的经验的《太阳报》，尚未表态支持哪个政党。