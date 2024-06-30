欧洲政治向右转 法国可能出现极右翼总理

（巴黎综合电）继极右翼势力在欧洲议会选举中议席显著增加之后，欧洲国家有集体继续向右转的倾向。法国总统马克龙可能在7月7日的第二轮国民议会选举后，被迫与极右翼国民联盟分享权力；德国极右翼选择党誓言挟欧洲议会选举大胜的余威再接再厉，先执政地方后入主中央。

欧洲右倾趋势引起关注，有望在英国大选中获胜的中间偏左工党领袖斯塔默誓言，尽管右翼政党在欧洲和北美势力大增，但在工党领导下的英国不会在国际舞台上被孤立。

法国总统马克龙（右一）和夫人布丽吉特（右二）星期天在北部城市勒图凯-巴黎普拉日的投票站投票。（路透社）

法国星期天（6月30日）举行国会下议院国民议会选举第一轮投票，大多数民调显示，国民联盟可能成为国会最大党，但暂时不清楚能否获得绝对多数席位。民调预测国民联盟将赢得35%至37％选票，左翼新人民阵线27.5%至29％居次，马克龙的中间派阵营20%至21％屈居第三。

预计这次的投票率将偏高。如果国民联盟取得过半数席位，国民联盟领袖勒庞的爱将、缺乏治国经验的巴尔代拉（Jordan Bardella，28岁）将出任总理，同马克龙分享权力。

法国观察员担心国会权力布局出现史无前例的僵局，会给国家带来混乱与纷扰。风险咨询公司欧亚集团欧洲业务负责人拉赫曼说：“在近年的法国政治中，没有出现过这样的僵局。”

国民联盟领袖勒庞星期天在北部海宁-博蒙特的投票站投票。民调显示国民联盟这次有望成为国会最大党。（AFP）

法国合格选民约4800万人。各地投票站上午8时（新加坡下午2时）开放，12小时后关闭，随后预测结果将陆续出炉。国民议会577个席位的选举分两轮进行。第二轮投票定一周后的7月7日举行，国会的新面貌将在第二轮投票后显现。

德国选择党成员激增 民调支持率领先

在德国，选择党联合主席克鲁帕拉（Tino Chrupalla）周六（29日）在西部城市埃森举行的党代表大会上说，自2023年1月以来，选择党成员激增了60%，达到4万6881人。

不过，与德国其他大政党如总理朔尔茨领导的社会民主党和保守反对派的数十万党员相比，这一人数仍只是小巫见大巫。

但克鲁帕拉却备受鼓舞，他在对约600名代表发言时说：“我们希望首先在东部，然后是西部，接着是联邦层面获取政权。”

民调显示，选择党有望在9月份东部图林根州、萨克森州和勃兰登堡州的选举中获得最多支持票，这可能会使这些州的地方政府组成进一步复杂化，因为其他政党拒绝与选择党结盟。

由于德国执政联盟内讧，加上对德国经济增长乏力和对俄乌战争影响的担忧，促使选择党支持率在去年的全国民调中跃升至第二位。选择党近几个月爆出一系列丑闻和反极端主义抗议活动，这虽然削弱了它的支持率，但选择党还是在6月稍早的欧洲议会选举中以15.9%的得票率位居第二，领先于朔尔茨联盟中的三个政党社民党、绿党和自由民主党。

匈牙利极右派总理欧尔班星期天宣布，将与奥地利极右翼政党自由党（FPO）和捷克前总理巴比斯的中间派团体组建一个新的欧洲议会联盟，并邀请其他政党加入。不过，新联盟将需要其他四个国家的政党的支持才能获得欧洲议会的认可。

工党有望结束保守党14年执政

英国来临星期四（7月4日）举行大选，民调显示工党领袖斯塔默将成为英国下一任首相。斯塔默周六接受彭博社访问时承认，在右翼政党于欧洲和北美崛起的当儿，英国正在朝着相反的方向转变。但他强调，只有进步的政党才能应付得来世界面临的挑战。

英国民调显示，工党有望赢得国会下议院绝对多数席位，结束首相苏纳克领导的保守党长达14年的统治。