以军在加沙北部和南部拉法发动攻击 致六人死

（开罗／加沙路透电）以色列军队星期天（6月30日）分别在加沙北部谢贾亚居民区及加沙南部拉法发动攻击，造成至少六名巴勒斯坦人死亡和摧毁多所房屋。

当地居民说，四天前开进谢贾亚（Shejaiya）的以色列坦克向多所楼房发射炮弹，导致许多家庭成员受困无法离开。

以军说，在谢贾亚的突袭中，以军在诊所内发现了一个“恐怖作战室”，并再次指责哈马斯利用民用建筑进行恐怖袭击。”

在靠近埃及边境的拉法，以色列坦克也深入东部、西部和中部几个区域。医护人员说，以色列对市中心沙布拉一栋房屋进行袭击，造成六人丧生。居民说，以军也焚烧拉法市中心的阿尔奥达回教堂，这是该市最著名的回教堂之一。

以军称，以色列部队星期六（29日）在谢贾亚展开的行动中，杀死数名巴勒斯坦枪手并起获武器。以军也袭击哈马斯的军事设施。

以色列总理内坦亚胡星期天举行每周内阁会议时重申，在针对哈马斯的战争中取得胜利是无可替代的。“每天都有数十名恐怖分子被消灭。这是一场艰苦的战斗，在地面上进行，有时是肉搏战，也在地下进行。”

他说：“我们致力于战斗，直到实现我们的所有目标：消灭哈马斯、归还所有人质、确保加沙不再对以色列构成威胁、让我们的居民安全返回以色列南部和北部的家园。”

以军指出，在拉法的军事行动是在消灭哈马斯最后的武装营地。

另一方面，哈马斯武装派别和结盟的伊斯兰圣战组织说，双方在谢贾亚和拉法都发生激战，武装人员向以军发射反坦克火箭弹和炮弹作为反击。在星期六的战事中，有两名以色列士兵在加沙北部死亡。

以色列在加沙发动空中和地面战争已经八个多月，但武装分子继续对以军发动袭击，并在以色列几个月前控制的地区活动。