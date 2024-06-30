朝鲜官员首次公开佩戴金正恩肖像胸针

朝鲜媒体公布的照片显示，朝鲜官员首次公开佩戴印有最高领导人金正恩肖像的胸针，表明朝鲜正式开展金正恩个人崇拜。

朝中社报道，朝鲜6月29日举行劳动党第8届十中全会第二天会议，会议由金正恩主持，旨在审查该党今年上半年的表现。

在会议上，朝鲜官员们在右翻领上，佩戴了劳动党党徽胸针，左胸口则佩戴了印有金正恩肖像的胸针，背景为国旗形状的红色。

2011年金正日去世后，朝鲜居民一直佩戴着印有金日成和金正日两人肖像的胸针，此次是首次有朝鲜人佩戴金正恩胸针亮相媒体。

据了解，朝鲜国父金日成是他执政第25年首次公开印有自己头像的胸针。金正日的胸针是他正式确定接班人12年后的1992年首次登场。金正恩在2012年正式上台，今年是执政第12个年头。

韩联社指出，其实，朝鲜在已故最高领导人金正日去世后的2012年，便制作单独刻有金正恩头像的胸针。

统一研究院资深研究委员洪珉指出，这具有金正恩时代正式开启的意义。这也是朝鲜正式开展金正恩偶像化的证据。

自二战后朝鲜建国以来，金氏王朝一直试图通过建立个人崇拜来加强对权力的控制。2024年5月，朝鲜劳动党党校竣工典礼上，展示了金正恩的肖像与他的爷爷金日成和父亲金正日的肖像首次一起悬挂，引发外界揣测此举传递的信息。朝鲜几乎所有的住家和办公室必须悬挂金日成和金正日的肖像，但直到最近才开始要求挂金正恩肖像。

SBS电视新闻分析称，出席劳动党全会的官员们佩戴金正恩胸针，昭示朝鲜在金正恩掌权已过10周年之际，正加紧推进金正恩的个人崇拜工作，淡化对祖辈领导人的崇拜。预计今年下半年通过修改宪法、明年第九次党代会修改党章，将明文规定金正恩的绝对地位。

朝鲜谴责美日韩军事挑衅

另一方面，针对韩国、美国和日本日前举行联合军演，朝鲜外交部30日发表声明，严厉谴责美日韩一再进行鲁莽军事挑衅，称此类演习表明三国关系已发展成为“亚洲版北约”。

声明警告，朝鲜将采取进攻性、压倒性应对措施，坚决维护国家主权、安全利益和地区和平。

韩国联合参谋本部27日说，韩美日三方当天开始举行首次“自由之刃”联合军演，为期三天。三国在演习中进行了海上反导、反潜作战、防空作战、搜救、海上拦截、网络防御等演练。多种型号的韩美日舰艇及军机参与演习，其中包括美国罗斯福号核动力航空母舰。