为对俄出口 朝鲜连发射两枚导弹测试性能

时隔五天，朝鲜星期一（7月1日）凌晨再向东北方向发射了两枚弹道导弹。韩军推测，朝鲜可能发射被称为朝版“伊斯坎德尔”的KN-23导弹，目的在于测试性能，以便对俄出口。

韩军说，当天上午5时零5分，朝鲜从黄海南道长渊郡一带向东北方向发射一枚短程弹道导弹，该枚导弹飞行600多公里后，落在东部城市清津附近的海域。随后第二枚导弹于5时15分发射，飞行了约120公里，该导弹很可能坠毁在平壤附近。

韩军表示，朝鲜发射的第一枚导弹有可能是“火星-11”型（KN-23）导弹，据信俄罗斯曾用该导弹对付乌克兰。朝鲜此次试射有可能是为了提高俄出口用导弹的准确度等性能改良目的。据推测，第二枚导弹也是性能改良用试射，但从射程短来看，试射失败的可能性较大。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出认为，这是为了配合从6月28日开始举行的劳动党第八届第十次全体会议，向朝鲜人展示军事成果的目的。朝鲜为了实现五大国防核心课题的目标，正在接连发射导弹。

朝鲜曾在2021年1月召开的劳动党第八次代表大会上提出五大国防核心课题，分别是研制高超音速导弹、制造超大型核弹头、提升1万5000公里射程内的打击精度、研制采用固体燃料火箭发动机的洲际弹道导弹、研制核潜艇及潜射核战略武器。

另外，美国之音星期一报道，美国卫星成像初创公司Planet Labs拍到6月29日一艘115米长的大型船舶停靠在朝鲜东北部的罗津港，船舶前面堆满了疑似集装箱的东西。但船舶的名字和国籍尚未公开。这是自6月18日以后近两周来首次在罗津港捕捉到大型集装箱装船。

分析指出， 罗津港距离俄罗斯符拉迪沃斯托克（海参崴）很近，被美国指定为朝俄间的武器交易中心。6月19日，朝俄举行首脑会谈后，不排除朝俄可能在交换大量弹药等常规武器的可能性。

6月26日，朝鲜在平壤一带向东部海域发射了一枚弹道导弹后，隔天通过官媒称，这是为确保多弹头能力的成功试验。朝鲜最近除了发射导弹，从5月28日至6月26日共分七次向韩国空飘垃圾气球，发起不同的挑衅行为。