民主党高层排除换将 力挺总统拜登寻求连任

（华盛顿综合电）美国民主党高层星期天排除更换总统候选人的可能性，呼吁党员转而把焦点放在前总统特朗普再次出任总统可能带来的后果。

众议院前议长佩洛西6月30日接受美国有线电视新闻网（CNN）的采访时说，这无关于辩论中的表现，而在于总统任期内的表现。她说：“在辩论会上，一边是正直的，另一边是不诚实的。”

佩洛西的言论呼应了一些党内人士的观点，他们试图把焦点从拜登（81岁）表现失常，转移到特朗普（78岁）不断撒谎，以此冲淡电视辩论地拜登选情的冲击。

被视为潜在替代人选之一的佐治亚州参议员沃诺克（Raphael Warnock）则告诉美国全国广播公司（NBC），拜登绝对不应该退出选战。他说：“我们（民主党）的任务是确保拜登在11月选举冲过终点线，不是为了他自己，而是为了国家。”

特拉华州参议员库恩斯更指拜登是唯一能击败特朗普的民主党人。

哥伦比亚广播公司（CBS）在辩论后两天进行的民意调查显示，有近四分三受访的登记选民认为拜登不应竞选总统，其中包括46％的民主党人。

星期四晚电视辩论后的几天内，拜登频密地出席四个州的七场竞选筹款活动，努力游说财力强大的金主不要临阵换将，并保证他仍有能力赢得总统选举。

此前，民主党的两位前总统克林顿和奥巴马都公开支持拜登寻求连任。《纽约时报》报道，知情者透露，拜登的家人都促请他继续参选，为总统选举奋战到底。

另外，路透社访问的民主党盟友、金主和前任与现任助手把拜登的差劲表现归咎于准备工作不充分和疲惫。他们指出，拜登的高级顾问们在辩论前所做的一些决定是错误的。

其中一人说：“我唯一的要求是确保他（拜登）在辩论前充分休息，但他已经筋疲力尽，身体不适。”

他表示，他们早在辩论前的几天就已提醒拜登的高级顾问们，但没有结果。“让他看上去体弱、疲惫不堪，这是多么糟糕的决定。”

拜登的主要筹款人、佛罗里达州的一名律师摩根说，他认为拜登接受了过度训练，反而让特朗普处于有利地位。

除了批评拜登没有得到足够的休息，批评者表示，对电视辩论的准备工作应该集中让拜登向全国选民勾画更大的愿景，展现他的治国能力。