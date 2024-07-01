法国议会选举首轮投票 极右翼领跑

（巴黎综合电）法国议会选举首轮投票的出口民调显示，极右翼政党国民联盟以34%的支持率领跑，新成立的左翼联盟“新人民阵线”随后，得票约29%，执政党联盟“在一起”得票率介于20.5%至23%，排第三。左翼联盟和执政联盟加紧研究是否在第二轮投票中彼此腾位，以阻挡国民联盟掌控议会。

法国国民议会577个席位的选举分两轮投票，第一轮在星期天（6月30日），第二轮定一星期后的7月7日举行。民调机构预计，第二轮投票后，国民联盟可在国民议会获得多数席位，但是否可过半，即达到289席，还远未可知。

按规定，如果第一轮没有政党的得票率达到50%，得票率最高两者以及至少得12.5%的政党可进入第二轮。在第二轮决战中，得票率最高者胜出。

据法国媒体报道，此次议会选举投票率介于65.5%至69.7%，为1988年以来最高。首轮投票踊跃预示将出现至少三方决战；专家认为，这样的形势比两方决战更有利于国民联盟。

国民联盟领导人勒庞星期天晚上对雀跃万分的支持者发表讲话时说，法国总统马克龙领导的中间派竞选联盟实际上已被消灭。她说：“第二轮投票将是决定性的。为了推动这个国家亟需的改革，我们必须获得绝对多数席位。”

面对极右派的强势进逼，马克龙呼吁选民务必在第二轮投票中阻挡极右派取得胜利。“现在是时候针对第二轮投票建立起一个广泛、明确的民主共和同盟。”

尽管马克龙的总统职位尚未正式受到威胁，他也表明没打算辞职，但星期天的投票结果预示，他可能不得不与勒庞阵营共同执政。极右翼联盟对马克龙主推的大部分优先政策都持反对态度，包括移民、养老金改革和强化欧盟等政策。

很可能在第二轮投票后被迫辞职的总理阿塔尔也警告，极右翼已接近权力之门。他对支持者说：“我们的目标很明确，就是阻止国民联盟在第二轮投票后当选。一票都不能投给国民联盟。”

在首轮投票中，超过半数的议席有三个候选人符合资格进入第二轮投票。如果一人退选，代表马克龙中间派联盟的另一人就有比较大概率可击败国民联盟对手。因此，首轮投票后，各政党之间马上启动讨价还价，要赶在当地时间星期二下午6时确定候选名单之前达成协议。

风险咨询公司欧亚集团认为，国民联盟看来很可能无法取得过半席位，法国议会将面临至少一年的混乱，预料最好的情况是组成一个强调“国民团结”但治理能力有限的技术官僚政府。

欧洲领导人密切关注法国选举结果，因为它可能对欧盟未来几个月敏感政策的谈判产生巨大影响，特别是与乌克兰和国防支出有关的政策。

德国总理朔尔茨上周受访时说：“我要明确地说，我很担心法国的选举。我希望勒庞以外的政党能够在选举中获胜，但这毕竟得由法国人民来决定。”

在6月初举行的欧洲议会选举，法国执政党复兴党得票率远低于国民联盟，马克龙随即宣布解散国民议会、提前举行议会选举。舆论认为，这是马克龙的一场“民意豪赌”，如今看来，极右翼政党可能在议会中取得多数席位，这将是法兰西第五共和国1958年建立以来的头一回。