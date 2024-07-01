为控制移民人数 澳洲大幅调高学生签证收费

（悉尼综合电）澳大利亚宣布把国际学生的签证费调高125%，以控制创纪录的移民人数；移民人数激增使澳洲原本就紧张的房地产市场压力加剧。

从7月1日起，澳洲向国际学生征收的签证费从710澳元（约640新元）调高至1600澳元（约1445新元），并禁止观光签证持有者和持毕业生临时签证的学生在境内申请学生签证。

澳洲政府也将填补签证条例方面的漏洞，防止外国学生一再延长逗留期。2022年至2023年，学生签证延长至少一次的外国学生增加逾30%。

澳洲内政部长奥尼尔星期一（7月1日）发声明说，新措施有助于恢复澳洲国际教育体系的完整性，并创建一个“更公平、规模较小且可更好地为澳洲服务的移民体系”。

当局表示，国际学生签证费上调为国家带来的额外收入将用于资助澳洲学生，以及为当地学徒和雇主提供财务援助。

澳洲在冠病疫情过后重开国门，入境人数大增。今年3月的官方数据显示，截至2023年9月30日的一年里，入境净移民增加60%，达到破纪录的54万8800人。疫情过后，澳洲的国际学生人数激增至逾65万人，远高于疫前，也比近10年前多了一倍。

澳洲的房屋原本就供不应求，外来者蜂拥而至加剧了问题，迫使当局出手抑制入境潮。移民问题将是澳洲明年大选的关键议题，朝野阵营均已表态要收紧移民政策。

澳洲国际学生签证费原本就远高于美国和加拿大等竞争对手，美加分别约为185美元（约250新元）和150加元（约149新元）。澳洲政府进一步上调国际学生签证费，令当地大学担心外来学生会减少。

澳洲大学联盟首席执行官希伊说：“这对我们的经济和我们的大学都不好，这两方面都高度依赖国际学生的学费。”

国际教育行业是澳洲最大出口行业之一，2022至2023财政年创造产值364亿澳元。

澳洲从去年底就开始逐步收紧学生签证条例。今年3月，当局调高对国际学生英语水平的最低要求。5月起，国际学生申请签证时必须提供拥有至少2万9710澳元存款的证明，原本的规定是2万4505澳元；这是近七个月里的第二次上调。

此外，根据澳洲先前公布的限制移民措施，从7月1日起，临时技术移民的最低年收入标准也将从原先的7万澳元调高至7万3150澳元。