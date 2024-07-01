登山季第一天 日本富士山采取人潮管控措施

（富士山法新电）日本富士山的夏季攀登季节星期一（7月1日）开始，为防止过度旅游，当局决定采取新的人潮管控措施。

富士山的吉田路线登山步道将把访客人数限制在每天4000人，登山客须缴付2000日元（约17新元）费用才能上山。

当局今年也首次推出吉田线的网络预订服务，以免富士山的安全与环境受到破坏。

除了吉田线，这座活火山还有三条主要登山路线将继续免费开放。

但吉田道因为从东京出发相对方便是大多数度假者的首选。官方数据显示，约60%的登山客都会选择这条路线。

登山季节的第一天，登山客和游客7月1日聚集在山梨县富士吉田线。（路透社）

富士山距离东京市中心约两小时火车车程，方圆几里内都能看到。其经典形象在无数日本艺术作品中被描绘，包括葛饰北斋的世界名作《神奈川冲浪里》。

在冠病疫情过后，日本迎来了创纪录的游客潮，许多游客慕名前来参观或攀登富士山。

富士山一年里的大部分时间都被积雪覆盖，但每年7月至9月的登山季都能吸引超过22万游客。

地方官员对这一现象表示担忧。富士山曾是一个宁静的朝圣地，但这座对日本具有象征性意义的山峰如今可能过度拥挤。许多人选择在夜间攀登，以观赏富士山3776米高的山顶日出。

一些人在登山道上过夜或生火取暖，还有许多人登山过程中不休息，导致生病或受伤。

山梨县知事长崎幸太郎告诉记者，新措施的引入“首先是为了保护登山客的生命安全”，而不是阻止游客前来。

登山客穿过新建的山梨县富士吉田线步道大门入场，这是日本山梨县防止过度旅游所采取的人潮管控措施之一。（路透社）

每年夏天，日本媒体都会报道游客攀登富士山时，没有准备充足的登山装备情况。

计划攀登富士山的美国游客杰弗里·库拉（Geoffrey Kula）说：“我个人感觉自己准备过度了。我尽量谨慎行事。查看了天气预报后，准备了多套衣物以防衣服弄湿之类的情况。是的，这似乎又是一次疯狂的冒险。”

去年，日本吸引了超过2500万外国游客，部分原因是疫情时期的边境限制被取消。

上个月，日本旅游局局长表示，日本每年吸引6000万外国游客的雄心目标完全可以实现。

但与其他旅游热点一样，例如最近向一日游的游客收取进城费威的威尼斯，游客涌入并未普遍受到欢迎。

5月，位于富士山附近的富士河口湖镇在一个受欢迎的火山观景点，竖起了大型网状屏障，以阻止越来越多的游客拍照。

当地居民对许多外国游客乱扔垃圾、为了拍照分享到社交媒体而擅闯私人区域和违反交通规则的行为感到厌烦。

6月，靠近富士河口湖的富士市宣布将在另一个受欢迎的富士山拍摄点“梦想桥”，建造高大的金属围栏，以管控那些让当地人感到恼火的不守规矩的游客。

日本其他地方也出现了过度旅游的问题，包括历史古都京都，当地居民抱怨游客骚扰京都著名的艺妓。