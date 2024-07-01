分析：英国大选工党上台执政或无悬念

纵观多项选前民调，受访学者认为，今年的英国选举实则已经结束，选民对保守党的厌倦与失望、层出不穷的丑闻，以及极右翼改革党的崛起分散保守党选票，导致首相苏纳克始终无法扭转民意提升支持率。

然而，即使主要反对党工党成功掌权，仍须面临诸多挑战，执政能力备受考验。

眼下距离7月4日的英国大选只剩三天，据彭博社星期天（6月30日）公布的两项民调，中左翼工党的支持率虽滑落到40%以下，但保守党的支持率仍停留在21%。若基于更大规模的民调模型，工党则有望在650个下议院议席中拿下450席，保守党则减少到100席左右，不到2019年大选所获席位的三分之一。

英国《每日电讯报》甚至预测，苏纳克或失去保守党铁杆票仓北约克郡的席位，成为英国史上首位输掉议席的首相。

尽管选情遭遇猛烈逆风，但强调“不要投降”的苏纳克星期天坚称，他会在选举结束后继续出任首相。另据路透社披露的一份讲稿，苏纳克将在一场竞选集会上作出最后呼吁：改革党无法赢得足够议席与工党抗衡，而不受制约的工党政府对英国来说将是个灾难，只有保守党能与工党抗衡。

不过，伦敦玛丽王后大学英国政治高级讲师戈弗（Daniel Gover）接受《联合早报》采访时直言，所有选前民调都显示，英国将选出工党政府，指保守党自2010年掌权后便“非常不受选民欢迎”。

戈弗说，近年来保守党丑闻不断，包括前首相约翰逊的“聚会门”事件、前首相特拉斯引发金融危机的“迷你预算案”，以及近期曝光的赌选丑闻、还有苏纳克因提前离开诺曼底登陆日（D-day）纪念活动惹非议等，桩桩件件都重挫保守党的支持率。

在此期间，英国人还经历了能源和生活费危机、国民保健制度（NHS）效率低下、移民管控不利等问题，进一步加剧选民的不满情绪。这种失望情绪除了让工党自2022年10月苏纳克上台后，一直保持两位数的领先优势外，还让改革党党魁法拉奇（Nigel Farage）成功以“夺回我们的国家”这一口号迅速崛起，分散保守党的右翼票仓。

英国伦敦大学学院政治理论与公共政策名誉教授威尔（Albert Weale）告诉《联合早报》：“我在1950年出生，这是我人生中第一次在选举中看到英国政坛的右翼出现分裂。”

伦敦玛丽王后大学公共政策教授戴蒙德（Patrick Diamond）向《联合早报》指出，失去政权可能会进一步恶化保守党的内部分裂，因为保守党的右翼成员或希望加入改革党。

《华盛顿邮报》的专栏作家扎卡里亚（Fareed Zakaria）日前撰文称，由于保守党在经济政策和身份认同问题上存在内部分歧，使得能直接主张建立更封闭英国的改革党得以乘虚而入。“若保守党遭遇惨败，可以想象法拉奇将会找到一种方法来接管保守党，并使保守党彻底民粹化。”

中国人民大学国际关系学院副教授闫瑾则认为，英国政策也受到欧洲政治右倾的趋势影响。

闫瑾告诉《联合早报》，改革党的支持率排名第三，移民问题是英国此次选举的核心议题之一，不管是中右翼的保守党，还是中左翼的工党，在移民问题上都更趋强硬，这是在欧洲极右翼势力影响上升、政治倾向右转的背景下，英国传统政党为赢得选民支持，不得不做出的政策调整。

另一方面，若选前民调可信、工党掌权，承诺作出改变的工党党魁斯塔默（Keir Starmer）将在投票日的隔天出任英国新任首相，这意味着英国将在八年间产生六位首相。

威尔指出，工党上台后须面临许多亟待解决的内部挑战，包括促进经济增长、出台有效的移民管控政策，以及解决学校、医院和住房长期资金不足等问题，因此仍须关注工党对上述问题的应对之策。

闫瑾认为，英国在八年间六次换相确实表明英国已陷入持续的政治动荡，与政治稳定和务实渐行渐远，显示英国政治制度在应对脱欧后的各种危机时的脆弱一面。

戈弗说：“过去几年确实是英国政坛的动荡时期，但若斯塔默上台，很可能标志着英国即将开启一个更加稳定的政治时期。然而，改革党的崛起也表明，这可能掩盖了表面之下的更大不稳定性。”