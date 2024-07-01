伊斯兰圣战组织向以色列发射20枚火箭弹

（开罗／加沙综合电）巴勒斯坦伊斯兰圣战组织向以色列发射约20枚火箭弹，回应以色列持续进攻加沙的行为。

路透社报道，哈马斯盟友之一、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）称，星期一（7月1日）向加沙围栏附近的几个以色列定居点发射火箭弹，以报复“犹太复国主义敌人对巴勒斯坦人民犯下的罪行”。

据以色列军方称，约20枚火箭弹的袭击没有造成人员伤亡。不过，这表明在以色列发动攻势近九个月后，武装分子仍然拥有火箭弹的军事能力。

当地居民称，以色列星期一连续第五天深入加沙城东部谢贾亚郊区，也进一步推进至南部靠近埃及边境的拉法西部和中部。

以军称，星期一在谢贾亚的战斗中击毙数名武装分子，并在那里发现大量武器。另有一名武装分子在拉法向以军发射一枚反坦克导弹后中被击毙。

以军说，以军最近在加沙中部内扎里姆走廊（Netzarim Corridor）地区发现并摧毁了一条一公里长的隧道。军方还说，最近对一座回教堂进行了空袭，该处被枪手用作集结地，并在袭击后发生了二次爆炸，表明该地点被用来储存武器。

哈马斯则说，武装分子在拉法将一支以军引诱到一所布满炸弹的房屋后，将房屋炸毁，造成人员伤亡。

此外，巴勒斯坦边境官员称，以色列释放被拘留的54名巴勒斯坦人，包括阿尔希法医院的负责人阿布·塞尔梅亚。他星期一否认有关医院被哈马斯用于军事目的的指控，并表明自己在被拘留期间遭到虐待。

以色列5月说，正在调查战争期间被俘巴勒斯坦人的死亡事件，以及军方管理的拘留营。

以色列也已表明，旨在消灭哈马斯的拉法行动将很快结束。官员称，在激烈的战争阶段结束后，部队将专注于小规模行动，以阻止哈马斯重组。

在美国的支持下，斡旋方迄今未能实现停火。哈马斯说，任何协议都必须结束战争，让以色列从加沙全面撤军。以色列则认为，在铲除哈马斯之前，以色列只接受暂时停止战斗。

6月28日，哈马斯领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）与埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒（Abbas Kamel）通过电话讨论了加沙停火谈判进程。

此次通话发生在以色列公共广播公司报道美国政府提出修订版的囚犯交换协议后。修订后的协议包括了以哈之间的停火协定。

据该电台报道，新协议是基于上个月美国总统拜登所提出，并获得以色列战时内阁（现已解散）批准的方案。

斡旋方卡塔尔和埃及的调解员以及美国正在努力达成换囚协议，和以哈之间的第二次停火。此前第一次停火持续了一周，至2023年12月初。