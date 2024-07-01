日币贬值激发日本饮食业界积极进军海外

日币贬值不但带动日本旅游业旺盛，也激发日本饮食业者积极进军海外市场。

最新调查显示，有44%的日本餐饮业人士打算在今年扩大海外门店。日本劳动力出现严重短缺，也促使日本饮食业掀起进军海外的旋风。目前，越南和印度尼西亚等东南亚国家已成为日本饮食业寻求发展的新天地。

《日本经济新闻》4月至6月对日本558家主要餐饮企业进行的调查显示，多达44.3%的餐饮企业“积极”在海外开分店，比上次调查增加了16.7个百分点。原本属于内需行业的餐饮业，为了寻求新的发展正纷纷进军海外。

日本乌冬面餐厅“丸龟”也计划到2028年，将海外门店数量增加到三倍以上，即3000家。日本旋转寿司店寿司郎总公司透露，不只要继续扩展中国大陆市场，更要积极在东南亚寻求发展。

报告说，日本的寿司、乌冬、拉面快餐店有61.5%表示有意在海外开设更多门店。当中，48.7%要在美国开门店，其次是越南（35.9%）及印尼（30.8%），比上次调查分别上升了5.8个百分点和12.9个百分点。。

以牛肉盖饭起家的吉野家表示，要在2025年在海外开设125家吉野家牛丼餐厅，比上一年增加9%。印尼将是其主要进军地。总部在广岛的拉面总公司With Link也决定在印尼扩大业务。据悉，其战略是要通过在这个回教徒居多的国家，推广经过清真认证的“鸡白汤”拉面，为将来进军中东国家铺路。

日经调查指出，冠病疫情后，日元贬值吸引众多外国游客访日，其中东南亚国家的游客明显增加，让日本餐饮企业界了解到东南亚的经济能力，进而也萌生了到当地扩展业务的意愿。

此外，饮食业者指出，日本的饮食业目前遇到的难题是劳动力短缺。 这时进军海外能一箭双雕，即消除劳力不足和扩大市场。

日本居酒屋老字号烧肉的Watami董事长兼总裁渡边美树说：“在不断萎缩的国内餐厅市场中，增加餐厅数量只会导致低价竞争。为了实现增长，就必须积极到海外寻求新天地，扩大业务规模。”