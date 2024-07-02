美最高法院裁决特朗普任内官方行为有免控权

（华盛顿综合电）美国最高法院星期一（7月1日）裁决，特朗普在总统任内的行为有免控权。这意味今年11月总统大选前，法庭可能来不及对特朗普密谋推翻2020年选举结果案作出审判。

最高法院九名大法官当天以六票对三票，作出这项可能有利于特朗普（78岁）的裁决。这是自18世纪美国建国以来，最高法院首次宣布前总统在任何情况下都可以免受刑事指控。

最高法院的大法官中，保守派有六人，其中包括特朗普任命的三名法官。

首席大法官罗伯茨（John Roberts）代表最高法院六名保守派大法官宣布这项裁决。三名自由派大法官则持反对意见。

罗伯茨说，案件将交回给下级法院，由下级法院决定特朗普是以官方身份，还是私人身份作出试图推翻2020年总统选举结果的行为。

最高法院下判后，特朗普马上在自己的社媒平台上发文说：“这是我们宪法和民主的巨大胜利。为身为美国人自豪！”

民主党总统拜登的竞选团队称，特朗普输掉2020年大选后情绪失控，并鼓励暴徒推翻选举结果。“他认为自己凌驾于法律之上，愿意不择手段获得并保住自己的权力。”

司法部特别检察官杰克·史密斯去年针对特朗普涉嫌推翻选举结果对他提出四项刑事指控，总共91项刑事控状。特朗普辩称他可以免受起诉，因为案中所涉时期他还是总统，所有官方行为理应受到行政豁免权保护，不能被起诉。控方则以任何人都不能凌驾于法律之上的原则，反对特朗普免受起诉。

在4月25日的案件抗辩中，特朗普的法律团队呼吁法官充分保护前总统免受刑事指控。特朗普的律师称，如果没有免控权，在任总统将会因为未来有被起诉的威胁，而面临政治对手的不断勒索。

特朗普是第一位受到刑事起诉的前总统，也是第一位被定罪的前总统。

纽约法庭今年5月裁定，特朗普的“封口费”案34项罪状全部成立。特朗普被指在2016年竞选总统期间，向色情片女星丹尼尔斯支付13万美元（约17万5000新元）的封口费，以免后者曝光两人在2006年的桃色丑闻而影响选情。

特朗普还面临佐治亚州法院的颠覆选举指控，以及指他卸任后保存机密文件的联邦指控。

路透社报道称，如果特朗普重返白宫，他可能会试图强行终止起诉，或可能赦免自己的任何联邦罪行。