英国选举期间社媒出现大量虚假和仇恨信息

（伦敦综合电）根据非政府组织的一项调查，在英国政坛积极筹备选举期间，至少有10个疑似由机器人操纵的社交媒体账户，通过数以万计的帖文传播虚假与仇恨信息，浏览量估计高达1亿5000万次。

英国首相苏纳克5月底宣布将在7月4日举行全国大选。在这期间，全球见证（Global Witness）在社媒X平台发现了10个疑似机器人账户，分享了超过6万条包含阴谋论和暴力仇恨言论的信息，其中包括伊斯兰恐惧症、反犹太主义、同性恋恐惧症等内容。

全球见证说，这些账户也宣扬俄罗斯总统普京，但因它们上载了太多相关帖文，估计将造成很大影响。据悉，脸书也出现相关内容。英国副首相道登日前警告，俄罗斯等敌对势力正试图影响英国的民主进程。

全球见证说，这些可疑账户大多都在分享极端内容，目前尚未发现任何英国政党曾在竞选活动中付费使用或推广这些机器人账户的证据。

此外，综合多项选前民调，中左翼工党党魁斯塔默（Keir Starmer）大概率会以约20个百分点的领先优势击败中右翼保守党，实现自2010年以来的政府更迭。

法新社在选前访问了部分英国选民。64岁的退休英格兰居民戈斯林说，她“绝对会投票”支持工党，并抨击保守党政府贪污、无效率且不道德。她说：“当人们在为生活费挣扎求存时，首相（苏纳克）却是个百万富翁。”

另有首投族表明，保守党毁了英国，但极右派改革党奉行种族主义，绿党又不可能赢得大选，所以他们只好投给工党。

也有尚未做出决定的选民称，每个政党看起来都一样糟，对于国家所面对的问题并无解决方案。61岁的右翼选民福雷斯特说：“我觉得他们（政党）不知道人民的生活须经历什么（挑战）……他们真的与人民脱节了。”

由于英国采用简单多数选举制度，在全国650个选区选出新一届国会下院议员，因此保守党和工党等规模更大、更成熟的政党因支持者大多集中在特定地区，所以会比小党更容易赢得选区，获得执政权。

若没有一个政党赢得326个以上议席，则会出现“悬浮国会”。在这种情况下，主要政党通常试图与其他政党达成协议组建执政联盟。