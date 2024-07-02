朝鲜称成功试射多弹头导弹 韩国驳斥为“谎言”

朝鲜周二（7月2日）声称前一天成功试射新型战术弹道导弹，但韩国军方驳斥朝鲜是为了掩盖发射失败而散布的谎言。分析认为，朝鲜试射导弹或是为了向俄罗斯出口，但以失败告终，令朝鲜颜面扫地。

朝中社报道，朝鲜导弹总局7月1日成功试射“火星炮-11丙-4.5”新型战术弹道导弹，该导弹可携带4.5吨级超大型弹头。在此次试射中，该导弹携带重型模拟弹头，验证其在500公里最大射程和90公里最小射程中的飞行稳定性和命中精确度。

据报道，新型武器系统的试射具有重要意义，是朝鲜导弹总局及其所属国防科学研究所的正常活动，并预告将于7月进行旨在验证新型战术弹道导弹在250公里中等射程的飞行特性和命中精确度，以及超大型弹头爆炸威力的试射。

朝鲜公开发射4.5吨级超重弹头弹道导弹尚属首次。朝鲜曾表示，2021年3月成功试射2.5吨弹头的新型战术导弹。

然而，韩军表示，根据分析，朝鲜前一天发射的两枚弹道导弹分别飞行600公里和120公里。这和朝鲜主张第一枚和第二枚分别飞行500公里和90公里的射程不符，尤其是第二枚导弹可能落入没有人居住的荒地。“通常进行导弹试射活动时不会向内陆进行，朝鲜声称成功试射可能是一种欺骗和夸大其词的手段。”

韩军判断，第二枚导弹有可能是在初期阶段非正常飞行，未能达到符合短程弹道导弹（SRBM）的高度，发射或以失败收场。

针对朝鲜携带4.5吨弹头的主张，韩军说：“现有的火星-11型可以搭载500公斤至2.5吨弹头，但增至4.5吨需要进一步的技术研发和试验。”

6月26日，朝鲜声称成功进行多弹头导弹开发重要试验，当时韩军公开监测影像反驳，指朝鲜明显试射失败，且发射的不可能是多弹头导弹，而很可能是所谓的高超音速导弹，但该导弹在上行阶段就出现飞行不稳定的现象，之后在空中爆炸。

另外，随着韩国6月4日宣布中止韩朝《9·19军事协议》的效力，韩军2日在朝韩军事分界线附近重启炮击训练，这是2018年朝韩自签署军事协议后，时隔近六年韩国再次在韩朝边境地区进行炮击训练。