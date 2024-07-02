布林肯：拜登恢复了全球对美国领导地位的信心

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯为总统拜登上周电视辩论的表现辩护时说，拜登过去三年半推行的政策，提升了人们对美国在世界领导能力的信心。

布林肯星期一（7月1日）在布鲁金斯学会一个活动上说，世界各地的人都在关注拜登上任以来所做的事情，而不仅是他在一个晚上的表现。他们赞赏拜登所推行的政策，因为他以他们寻求和想要的方式对美国、世界以及美国的联盟与伙伴进行再投资。

布林肯指出，美国盟友“喜欢（拜登寻求的）选择和政策”，他们知道美国、对世界以及对这些联盟和伙伴关系进行再投资。

拜登和美国前总统特朗普6月27日在美国有线电视新闻网（CNN）节目中进行90分钟的辩论，许多美国人对民主党籍的拜登和共和党籍的特朗普表示失望。81岁的拜登的声音因感冒而沙哑，时而声音逐渐减弱；他78岁的共和党对手则重复一系列已多次经证实为错误的论点，包括声称自己在2020年大选获胜。

这是自从两位候选人辩论以来，布林肯就这场辩论回答记者提问，他强调了拜登在任期间的表现。他说，世界各地的调查表明，在过去的三年半里，人们对美国领导力的信心急剧上升。

他说：“这是我们奉行的政策所取得的成果，是我们参与的产物。他们看到拜登总统在所有这些不同领域中发挥了带头作用。”

拜登与特朗普辩论后，民主党内传出要他退选的声音，不过拜登似乎并无此意，称自己仍致力于赢得11月的大选。拜登的竞选团队公开驳斥有关要求拜登重新考虑参选资格或调整竞选策略的建议。

民主党要员之间的关系受到密切关注

辩论结束后，拜登与密歇根州长惠特默、加利福尼亚州长纽瑟姆和副总统哈里斯等民主党要员之间的关系受到密切关注。

惠特默（Gretchen Whitmer）否认她的团队与拜登的团队关系紧张的报道。她表明“百分百支持他击败特朗普”。她在回应新闻网站“政治”（Politico）的报道时说，她从未说过拜登无法在密歇根州胜出。

据知情者透露，拜登可能会在未来几周内增加与选民和记者的直接接触，希望安抚因他上周表现而感到不安的民主党人。知情者说，拟议中的活动包括与选民举行市民大会、与华盛顿著名记者进行一对一全国采访，或是让拜登单独在新闻发布会上回答多个问题。

智库“第三途径”分析员马特·贝内特（Matt Bennett）说：“让他走出地堡，走出泡沫，让他在许多不同类型的论坛上站在人们面前，这绝对是至关重要的。”贝内特曾任职于克林顿政府。