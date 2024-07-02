西班牙一航空客机遇强气流 40人受伤

（里约热内卢综合电）西班牙航空公司欧罗巴航空（Air Europa）一架载有325名乘客的客机周一遇上强烈气流，造成约40人受伤。

巴西东北部的纳塔尔国际机场说，这架波音787-9型“梦幻客机”从西班牙马德里出发，前往乌拉圭首都蒙得维的亚。当地时间周一（7月1日）凌晨2时32分，客机由于遇到强气流颠簸向机场请求紧急降落。

在事故中，40名乘客因受伤被送往医院和诊所治疗。伤者大部分是由于飞机急坠而撞击到头部，一些人颈椎骨折、面部和胸部受伤。

有乘客在社媒平台X发布视频显示，一名乘客被困在座位上方行李架的上面；另有照片显示座位和天花板受损。一名乘客在社媒写道，机上有多人在“非常剧烈的颠簸”中受伤，她因为系了安全带而安然无恙。

航空安全专家指出，乘客往往没有系安全带，如果飞机遇到意外乱流，他们就会面临危险。

今年5月，新加坡航空公司一架从英国伦敦飞往新加坡的波音777客机因空中遇严重气流剧烈颠簸，造成一名73岁英国乘客死亡，多人受伤；一周后，卡塔尔航空公司一架从多哈飞往爱尔兰都柏林的波音787客机，飞经土耳其上空时遭遇严重气流颠簸，导致12人受伤。

科学家指出，气候变化导致气象雷达无法侦测的晴空乱流增多。2023年的一份研究显示，1979年至2020年之间，严重的晴空乱流增加了55%，轻微晴空乱流增加了17%。

尽管如此，统计数据显示，航空旅行仍然非常安全，因乱流造成的死亡和受伤的情况很少见。去年，在3700万趟商业航班中无死亡事故。